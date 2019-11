La hermana lo denunció por el abuso sexual de su sobrino de tres años

En un aberrante hecho, un hombre de 27 años fue detenido anteanoche en la zona rural de Esquina, acusado de abusar sexualmente de su propio sobrino de 3.

El sujeto apodado “Mono” fue localizado cerca de las 23, a unos 20 kilómetros de la ciudad, en el paraje El Carmen, de la Tercera Sección del Departamento, cuando se encontraba en una garita de colectivo, sobre la Ruta Nacional 12.

Se cree que tenía intenciones de viajar hacia otra provincia.

La denuncia de abuso sexual fue radicada por la propia hermana del ahora detenido. La señora de 23 años se presentó ante la Comisaría de la Mujer y el Menor y relató que dejó un rato a su hijo de 3 años al cuidado de su hermano de 27, en su domicilio del barrio San Fernando, precisaron fuentes judiciales a El Litoral.

Al regresar encontró a su hermano con sus pantalones bajos y su hijo en la cama, por lo cual decidió que tomaran intervención las autoridades judiciales.

Salió a pedir ayuda a los vecinos para llamar a la Policía.

Los efectivos comenzaron a moverse en relación con el caso y por orden del Juzgado de Instrucción salieron a localizar al acusado, quien ya se había dado a la fuga, escapándose de la ciudad.

Las comitivas policiales que salieron a buscarlo de las distintas dependencias policiales no habían podido localizarlo, precisó una información de Actualidad Esquina.

Cuando parecía que no habían novedades recibieron un aviso revelador, tras lo cual actuó con rapidez personal de la Brigada de Investigaciones.

Se trasladaron hasta la Tercera Sección del Departamento Esquina, en el paraje El Carmen, donde efectivamente dieron con el buscado, quien se hallaba en una garita donde se espera la llegada de colectivos.

Fue esposado y trasladado de regreso a Esquina, donde lo alojaron en la sede de la Comisaría Primera, a disposición del Juzgado donde quedó alojado en condición de incomunicado.

La carátula legal indicaba que las actuaciones se llevaron a cabo por “supuesto abuso sexual en grado de tentativa”.

En otro orden de cosas, pudo saberse que el menor fue examinado por un médico quien reveló que no presentaba acceso carnal.

Las actuaciones de la Justicia continuarán en las próximas horas, donde buscarán tomarle declaración al imputado.

Al mismo tiempo el niño recibirá la contención de un profesional y llegado el momento deberá declarar en Cámara Gesell.