El Santo ganó y se arrima a la cima

San Martín de Curuzú Cuatiá está dispuesto a ser protagonista del Torneo Federal de básquetbol, en la División NEA. El viernes por la noche, en su cancha, se impuso a Centro Cultural de Santa Sylvina (Chaco), por 87 a 73 y es uno de los escoltas de Sarmiento de Formosa y Amad de Goya (ambos con ocho unidades).

En el estadio Club San Martín, en uno de los cotejos que marcó el inicio de la quinta fecha de la competencia, el local mostró la ventaja de 9 puntos que marcaría el final del primer cuarto 25-16. Rebecchi y Argañaráz resaltaron en el local con 9 puntos cada uno, respaldados en un trabajo firme del equipo que denotaba seguridad desde el arranque.

En dos minutos y medio del segundo cuarto, mediante un triple de Rebecchi y otro de Aguirre, más los aportes de Frencia y Romero, el equipo de Carlos Miño tomó ventaja de 19 y obligó a Vega a pedir el primer tiempo muerto de la noche. Sin embargo, San Martín siguió creciendo y encontró la máxima ventaja (25) a través de un goleo repartido, con Argañaráz como figura. Rigonatto pudo descontar en el cierre y, al momento del descanso, el tanteador mostró 51-28 para el local.

En el tercer período, San Martín no pudo contar con Marco Diez, que sufrió un golpe que no lo dejó continuar por el resto del partido. Sol de América reaccionó mediante la marcada presión y ataques rápidos, además de encontrar en Peralta la vía más importante de gol (10).

El Santo entró en sequía y le costó defender el envión que el equipo dirigido por Vega traía desde el vestuario. De todas maneras, con buenas apariciones de Osores, Argañaráz y Romero, el local impidió que Sol descuente a un dígito la ventaja y el penúltimo episodio finalizó 69-56.

Claramente en partido, el elenco formoseño salió a buscar el batacazo en los diez minutos finales. No obstante, el anfitrión contó con un inspirado Ariel Romero que convirtió 12 de los 18 puntos de su equipo en el cierre.

Osores debió dejar la cancha por 5 faltas y fue reemplazado por Rebecchi, quien se encontraba al límite con 4. En ese mismo momento, San Martín volvió a mostrar su contundencia a pesar de la ausencia de su capitán Damián Peruchena, que fue equipado, pero no vio minutos en cancha.

Ganando el último cuarto 18-17, el equipo de Miño cerró 87-73 el juego ante Sol de América, al que volverá a enfrentar el fin de semana próximo cuando realice su primera gira en la capital formoseña.

Caída de Amad

Amad de Goya perdió frente a Cultural del Santa Sylvina y no aprovechó la chance de escalar a la cima de la tabla de posiciones del NEA. En condición de visitante cayó por 79 a 71.

Anoche, al cierre de esta