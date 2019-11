Se define el resto de los clasificados del Provincial

Con la disputa de la decimocuarta y última fecha, hoy llega a su fin la etapa clasificatoria del Campeonato Provincial de clubes de la Federación de Básquetbol de Corrientes. Tras la disputa de los encuentros, quedarán definidos los cruces de las semifinales del certamen: ya esperan Barraca de Paso de Los Libres (1) y Amad de Goya (2).

Cuatro equipos se disputan los últimos dos boletos que hay en juego a la siguiente instancia.

Sportiva recibe a Foot Ball ya sin chances en el certamen, sabiendo que un triunfo lo deposita en semifinales, sin depender de otros resultados. En tanto, El Porvenir se juega la última carta ante Colón. Ambos equipos tienen chances de acceder a la próxima fase, aunque pueden depender de otros resultados.

Amad, por su lado, juega para cumplir con el fixture, ya que tiene el pasaje 2. Recibe a Juventus, que debe ganar y esperar los otros resultados para seguir en carrera.

Para hoy

14ª fecha (7°R)

20 El Porvenir vs. Colon

20.00 hs. Amad vs. Juventus

20.00 hs. Sportiva vs. Foot Ball.

Posiciones

1) Barraca, 21 puntos (9-3); 2) Amad, 18 (7-4); 3) Colón, 17 (6-5); 4) Sportiva, 17 (6-5); 5) Juventus, 16 (5-6); 6) El Porvenir, 16 (5-6); 7) Foot Ball, 11 unidades (1-9-1).