Se definieron los cruces del Cuadrangular Final

Regatas-San Martín y Colón-Alvear serán los cruces de semifinales del Cuadrangular Final de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes. Así quedó determinado tras la disputa del último partido de la fase regular. La definición dará inicio el próximo sábado 23 de noviembre en el Regatas.

Justamente el equipo del club remero, el viernes por la noche, cayó con Alvear 60 a 67, en el que se definían los cruces.

En el elenco “Fantasma” no fueron de la partida Fabio Gauto, Joaquín Marcón, Ignacio Marcó, Tobías Franchela y Juan Cruz Scacchi, que jugaron frente a San Lorenzo, por la Liga Nacional de Básquetbol.

En el primer parcial el local logró una diferencia inicial de 8 puntos en los primeros 6 minutos, que sería determinante para el resto del encuentro. De los primeros 16 goles de Alvear, 13 estuvieron a cargo de Ortiz. Aún con el ingreso de Valsangiácomo y Sosa y sus aportes al marcador, el local se fue al primer descanso liderando por 22 a 14.

El segundo período empezó a evidenciar largos lapsos de sequía en el tablero para los dirigidos por Mascaró, que intentaban infructuosamente achicar la diferencia pero sólo podían mantenerse en pelea. El marcador de la primera mitad indicaba que Alvear vencía por 33 a 24.

En el segundo tiempo la distancia se ampliaría entre los equipos vecinos, ya que Regatas no consiguió encestar el balón durante los primeros 6 minutos, y Alvear a fuerza de tiros libres llegaría al final del parcial a una ventaja de 22 puntos, 52 a 30.

Franco Zalazar colaboró con 6 puntos, en un esfuerzo de Regatas de achicar la diferencia que llegó a ser de 5. Facundo González despertó al equipo con un robo y canasta en alta velocidad y Gastón Turraca aportó un par de triples en este cuarto que el conjunto remero ganó por 30 a 15, pero no fue suficiente para remontar el partido.

Una vez más Regatas Corrientes cayó ante el verdugo que le quitó el invicto en el cierre de la primera rueda, su vecino del Parque Mitre, y sólo podrá tener revancha en un hipotético cruce en el cuadrangular final.