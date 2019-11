El Super Seven busca al campeón de la Copa de Oro

En las instalaciones de Taraguy dio inicio ayer la 26° edición del Super Seven de rugby del Nordeste, Copa “Vicente Rosselló”. En la primera jornada de clasificación, se pudieron meter en los octavos de final, el anfitrión con sus tres equipos, Curne y el seleccionado de la Urne. También lograron el pase a la siguiente instancia: Regatas de Bella Vista, Pueyrredón y Casi de Buenos Aires. Además clasificaron Crar, Crai y Santa Fe RC; y los norteños de Salta y Tucumán también siguen por la copa en homenaje a Roselló.

Los resultados que se registraron ayer, en la etapa clasificatoria, fueron: Zona A: Taraguy A 17-Capri 24, Taraguy 31-Crar 10; Crar 33-Capri 14.

Zona B: Regatas BV 33-Paraguay 12; Santa Fe RC 17-Paraguay 12; Regatas BV 26 - Santa Fe RC 12.

Zona C: Salta 24-Taraguy B 7; Salta 24-Sixty 7, Sixty 12 - Taraguy B 17.

Zona D: Universitario de Salta 7-Pueyrredón 31; Uni de Salta 43-Uncaus 5; Pueyrredón 22-Uncaus 7.

Zona E: Casi 26-Taraguy C 0, Casi 21-Regatas Rcia 7, Regatas Rcia 7 - Taraguy C 12.

Zona F: Tigres 27-Aranduroga 5, Tucumán Naranja 33 -Aranduroga 14; Tigres 19 - Tucumán Naranja 31.

Zona G: Nordeste 39 - San Patricio 0, Crai 10-Noreste 14; Crai 35 - San Patricio 19.

Zona H: Tucumán Azul 54-Formosa 0; Curne 28-Formosa 12; Tucumán Azul 42-Curne 7.

Al cierre de esta edición se disputaban los siguientes cotejos, correspondientes a la instancia decisiva: Taraguy A vs. Santa Fe; Regatas de BV vs. Crar; Salta vs. Uni de Salta; Pueyrredón vs. Taraguy B; Casi vs. Tigres; Tucumán Azul vs. Taraguy C; Noreste vs. Curne; Tucumán Naranja vs. Crai.

Hoy la actividad comenzará a las 16, con los partidos de cuartos de final de las diferentes copas. En tanto que la final de la Copa de Oro está prevista para las 21.

Para grandes

En esta edición también se lleva adelante el Seven de Gordos. Los resultados que se registraron ayer, fueron: Taraguy A 36 – San Patricio B o; San Patricio A 10 – Aranduroga 5; Sixty 44 – Escorpiones 5; Taraguy A 17 – Sixty 14; Taraguy A 40 – Escorpiones 0; Taraguy B 26 – Regatas 17; Taraguy B 10 – San Patricio A 15; San Patricio B 14 – Escorpiones 7; Aranduroga 26 – Regatas 12; Sixty 40 – San Patricio B 19; San Patricio A 29 – Regatas 28; Taraguy B 7 – Aranduroga 12.

Los partidos decisivos tendrán los siguientes cruces: San Patricio B vs.