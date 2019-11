El ministro de Salud habló de la transición en Nación y de aportes que deben cubrir

En el marco del acto de inauguración del centro oncológico en Curuzú Cuatiá, el ministro de Salud Pública de Corrientes, Ricardo Cardozo, habló con El Litoral sobre las expectativas que tiene para el año 2020 con el Gobierno nacional y cómo se está viviendo la transición en el área sanitaria. En este contexto, comentó a este medio gráfico que hay varias obras que están esperando ser inauguradas por el Gobernador como también su confirmación ante los posibles cambios de autoridades en diferentes áreas dentro del Ministerio ubicado por calle Córdoba.

La visita del ex ministro de Salud, Ginés González García, a Corrientes hace una semana y el diálogo que tuvieron alentaron a que Cardozo hoy pensara que puede existir una mejor relación con las próximas autoridades de la cartera sanitaria nacional en comparación con los doce años que estuvo al frente el kirchnerismo. También se refirió al índice de mortalidad infantil y cómo están trabajando de manera articulada entre distintas direcciones del ministerio que dirige, además de las estrategias ante enfermedades como ser chagas, hepatitis B, VIH y sífilis.

Transición

En cuanto a la transición, dijo: “Nosotros hemos sentido desde el punto de vista de los aportes nacionales muchos recortes. En realidad, el escenario económico y financiero del país pegó muy duro y también en los aportes que Nación hace para la Salud Pública. Estamos muy esperanzados, más allá de que no sea nuestro signo político, estamos esperanzados en el aporte y apoyo de la Nación para el próximo año. No queremos que se repitan los doce años que hemos sufrido sin ningún tipo de aporte”.

En este sentido, agregó que “conversando con Ginés González, me comentó sus ganas de volver a ser ministro de Salud de la Nación”. Cabe destacar que González García es médico y fue ministro de Salud y Ambiente de la Nación durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, desde el año 2007 a 2015 fue embajador argentino en Chile habiendo sido designado por Cristina Fernández.

El pase de Ministerio a Secretaría fue una de las críticas más fuertes sobre las medidas que el Gobierno nacional tomó en el sistema sanitario, el anuncio fue en septiembre del año 2018 y las alarmas que se encendieron en esa fecha se fueron cumpliendo. Los recortes en el área y retrasos en las partidas presupuestarias, la suspensión de la vacuna contra la meningitis a niños de 11 años, pacientes que no pueden acceder a diálisis y denuncias por despidos, escasez de insumos y camas para internación fueron algunos de los temas mencionados a nivel nacional.

“¿Qué pasó en Corrientes?”. Fue una de las preguntas que respondió el ministro Cardozo a El Litoral: “Hablamos con Ginés González sobre las falencias que está teniendo el sistema de salud y compartimos opiniones y qué tipos de soluciones se podrían tomar ante este contexto. Tenemos que mejorar el Profe, recuperarlo, lo que es Incluir Salud ahora, el plan Nacer y Remediar. El aporte de medicamentos para nosotros ha caído muchísimo, como es el tema de los anticonceptivos orales y preservativos. El aporte de la leche a Maternidad e Infancia cayó a la mitad. Ha implicado una inversión de casi 60 millones de pesos para suplir estas cosas de parte de la Provincia”, precisó el titular de la cartera local y remarcó que “ojalá que quien esté al frente de la Salud de la Nación tenga una visión federal como la tuvo él (González) en su momento y podamos recuperar estas instituciones que ayudaron a la provincia”.

Cambios en Salud

En el Ministerio de Salud de la provincia, se habla de cambios en algunas áreas y este año hubo nombramientos nuevos como en el caso del subsecretario de Salud de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, Carlos Casella. En este marco, el doctor Cardozo comentó: “Estoy esperando que regrese el gobernador Gustavo Valdés para definir cómo seguimos, tengo la obligación de mostrarle qué modificaciones y qué cambios pueden favorecer a la gestión de la Salud Pública de Corrientes”.

Cabe indicar que la subsecretaria de Gestión Sanitaria, María del Carmen Pérez Duarte, fue electa como diputada provincial y pasa a la Legislatura el 10 de diciembre. La doctora oftalmóloga y quien pertenece al partido ELI estuvo en este cargo por cuatro años y en las legislativas provinciales fue elegida para ocupar una nueva función.

Obras

A menos de dos meses de finalizar el año, y en medio del contexto de transición de Gobierno nacional, el ministro Ricardo Cardozo habló de las obras en la salud pública. Al respecto, indicó que hay una serie de refacciones y ampliaciones que están esperando ser inauguradas y que las fechas se irán acomodando de acuerdo con la agenda del gobernador Gustavo Valdés.

“A esta altura del año ya no hacemos inversiones porque tenemos el presupuesto gastado, pero sí tenemos obras en ejecución. Hay varias que están esperando ubicarse en la agenda del Gobernador para ser inauguradas. Tenemos tres Salas de Atención Primaria en Santo Tomé, tenemos la refacción y ampliación de la sala del Juan Pujol, también refacción y ampliación del