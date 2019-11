Tutores piden la ampliación de las salas del Nivel inicial y de grado en la Escuela Normal de Empedrado

En la actualidad, según expresaron a este diario, en el Jardín de Infantes “Bichito de Luz” de la Escuela Normal de Empedrado, funcionan dos salas a la mañana: una de cuatro y otra de cinco. Idéntico número se repite en el turno tarde.

“Pero es muy difícil que uno de nuestros hijos pueda asistir allí. Ya nos pasó en otras oportunidades que el criterio de selección de los alumnos creemos que no es muy claro. Y aunque muchos puedan decir por qué no van a otro, no es tan sencillo. Existen fundadas razones por las que tanto en mi caso como en el de otros padres, consideramos que es adecuado que nuestros niños asistan a este jardín”, comentó un poblador a El Litoral. A esto, otra tutora añadió que “tal vez si suman más salas, se pueda subsanar esta situación”.

En este contexto, agregó que “y aquellos que logran que sus hijos asistan a Bichito de Luz, cuando ellos egresan de la sala de cinco años se encuentran con otro problema: no hay suficientes lugares en 1º grado en la misma Escuela Normal ”. Sobre esto explicó que “sucede que egresan chicos de dos salas de cinco años pero sólo existe un primer grado. Es decir, sólo hay lugar para la mitad de esos niños”.

“Sería muy bueno que se pueda mantener el vínculo que generaron en los dos primeros años. Y si bien sabemos que abrir otra aula implica espacio, hay un amplio patio donde se podría construir”.