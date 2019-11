Maradona dejó de ser el DT de Gimnasia: no dirigirá el domingo ante Arsenal

La estadía de Diego Armando Maradona en Gimnasia de La Plata duró poco más de dos meses: el presidente Gabriel Pellegrino anunció oficialmente que el Diez no seguirá a cargo del equipo ante la situación política de la entidad.

“Maradona dejó de trabajar hoy, ya no es más el técnico de Gimnasia. Maradona trabajaba en un esquema de unidad. Él dijo que está para sumar, no para dividir. Le encantaría seguir, pero quiere la unidad. No se dio”, explicó el presidente del club en diálogo con el programa Un buen momento por Radio La Red.

"Contra Arsenal dirige Messera”, señaló Pellegrino sobre el partido del próximo domingo en La Plata desde las 19:40 por la 14ª jornada de la Superliga. “Nos vamos a juntar hoy a la tarde. El plantel va a entrenar con el técnico de la Reserva, no viene el Gallego Méndez ni ninguno de su cuerpo técnico”, agregó.

El Diez había sido presentado oficialmente el 8 de septiembre ante un Bosque colmado: duró ocho partidos en los que cosechó tres victorias (contra Godoy Cruz, Newell’s y Aldosivi; todas en condición de visitante) y cinco derrotas.

“La reunión de hoy fracasó. Va a haber elecciones el sábado”, explicó el máximo directivo sobre los comicios del próximo sábado 23 de noviembre que darán un nuevo presidente a la entidad. “Se predispuso y dio un tiempo más para lograr la unidad.

Tuvo una predisposición genial: una demostración de que él estuvo más a la altura que nosotros como dirigentes. Ya veníamos hablando desde hace un mes del tema de unidad. Con Diego hablamos ayer y dijo que si había una posibilidad más de que nos uniéramos, se iba a su casa esperando volver mañana. Nobleza obliga: le tuvimos que avisar rápido que la unidad fracasó. El sábado hay elecciones y cualquiera de ellos dos va a buscar otro técnicos”, avisó Pellegrino en una conferencia.