Bullrich tras ser imputada dijo que sufre un “apriete”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, salió este viernes al cruce de la imputación que le realizó el fiscal federal Franco Picardi por la supuesta elaboración de un “plan criminal” contra la comunidad mapuche del sur del país y que provocó las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

“Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad. Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente”, escribió en su cuenta de Twitter.

“No habrá apriete que me pueda frenar”, cerró la funcionaria minutos después de conocerse la imputación.

Además de Bullrich, también fueron imputados el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti; el ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané; y el ex secretario de la Seguridad Interior, Gerardo Milman.

De acuerdo al dictamen que la propia ministra compartió en redes sociales, el fiscal Picardo decidió “impulsar la acción legal” tras una denuncia presentada en junio pasado por las titulares de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh).