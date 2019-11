Condenaron a 3 años de prisión a sujeto por muerte en siniestro vial

El Tribunal Oral Penal de Mercedes condenó a 3 años de prisión en suspenso a una persona acusada de chocar y provocar el deceso de Axel Nahuel Cabrera, ocurrido el 12 de diciembre de 2016 en esta ciudad.

Desde el Tribunal Oral informaron que el miércoles 6 de noviembre se conocerán los fundamentos del fallo.

El pasado miércoles finalizó el Juicio Oral en el que fue juzgado Osvaldo Alfredo Pannunzio por homicidio culposo agravado por el accidente de tránsito que motivó el deceso de Axel Nahuel Cabrera ocurrido el 12 de diciembre de 2016, aproximadamente a las 22.10 horas, en la intersección de las calles España y Chacabuco de esta ciudad, precisó ayer el portal Tu Mercedes.

Al momento de alegar la querella, representada por el Dr. Pablo Fleitas, consideró probados los hechos atribuidos al imputado y solicitó la aplicación de una pena ejemplificadora, solicitando el máximo previsto en la norma de 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación especial. A su tiempo el Fiscal de Tribunal, Dr. Juan C. Alegre, también consideró probados los hechos endilgados a Pannunzio solicitando una pena de 3 años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo por el homicidio culposo. Ambas acusaciones coincidieron en que se había probado la violación del deber de cuidado por parte del imputado al no respetar la prioridad de paso de la moto, en la que circulaba Axel Nahuel Cabrera, que en la intersección de las calles lo hacía por la derecha y que el vehículo conducido por Pannunzio había sido el embistente.

Finalmente, la defensa particular, ejercida por el Dr. Ariel Galeano, cuestionó la pericia accidentológica calificándola de “prueba fraudulenta” y solicitó la absolución de su defendido, el imputado Pannunzio.

El Tribunal, integrado por sus miembros titulares, los Dres. Jorge A. Troncoso, Raúl A. Silvero y Juan Manuel I. Muschietti, encontró penalmente responsable al acusado Pannunzio de los hechos por los que se lo acusaba y lo condenó a la pena de 3 años de prisión en suspenso, con imposición de reglas de conducta e inhabilitación especial para conducir por el doble de tiempo de la pena, con costas.

Anunciaron además que el miércoles 6 de noviembre se conocerán los fundamentos del fallo, al tiempo que, ante consulta, aclararon que la inhabilitación especial para conducir, al revestir el carácter de pena conjunta, recién será de cumplimiento efectivo una vez que adquiera firmeza la sentencia por império del principio constitucional de inocencia.