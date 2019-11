Trump elogió a Fernández y le habló del Fondo

El presidente electo, Alberto Fernández, recibió un llamado del primer mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lo felicitó por el triunfo que el Frente de Todos obtuvo en las elecciones del pasado domingo y le dijo que instruyó “al FMI para trabajar con usted”.

“Felicitaciones por la gran victoria. La vimos por televisión”, le comentó el Trump a Fernández en el inicio de la comunicación entre ambos, según confirmaron voceros del futuro jefe de Estado.

“Va a hacer usted un trabajo fantástico. Espero poder conocerlo inmediatamente. Su victoria ha sido comentada en todo el mundo”, le confió el presidente estadounidense.

Fernández recibió el llamado en sus oficinas del barrio porteño de San Telmo, y Trump aseguró haber instruido a su equipo en el Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina.

“He instruido al FMI para trabajar con usted. No dude en llamarme”, le comentó el mandatario norteamericano al ganador de los comicios del 27 de octubre pasado.

Por su parte, Alberto Fernández le transmitió su intención de mantener “una relación madura y cordial” sobre “muchos temas comunes en el marco de una situación compleja en la que Argentina necesita ayuda”.

Bugs Bunny

Por otra parte, Fernández dijo ayer que “los medios de comunicación y los dibujos animados son formas de control social” y preguntó: “¿Han visto un estafador más grande que Bugs Bunny?”, en el marco de una charla que compartió con el ex mandatario de Uruguay, José “Pepe” Mujica, en la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Fernández recordó: “Cuando me recibí de abogado publiqué un artículo que hablaba de esto” y sostuvo que “nos inyectan subliminalmente un montón de datos y no nos damos cuenta de ello”.

“¿Han visto un estafador más grande que Bugs Bunny?”, preguntó el mandatario electo en alusión al personaje del dibujo animado que lleva el nombre del conejo, y sostuvo que “fue el modelo de muchos chicos, de muchas generaciones”.

En ese sentido, destacó que “en verdad fue un modelo de gran promoción del individualismo, el individualismo del modelo que pesaba por sobre el otro, por el que necesitaba”.

Fernández dijo, asimismo, que “El Coyote necesitaba comerse a un Correcaminos y el Correcaminos era un vivo que le hacía explotar todas las trampas a él. Y después el Coyote quedaba maltrecho y el Correcaminos disfrutaba de su viveza”.

“¿Cuál era el modelo a seguir? ¿El del Coyote que buscaba comida o el del Correcaminos que siempre era un vivo que lo pasaba por arriba?”, preguntó.

El presidente electo compartió una charla sobre “Cultura, política y capitalismo tardío” con el ex mandatario de Uruguay, quien afirmó que “es un honor tener un amigo que consiguió una changuita de presidente”.

Fernández intercambió elogios con el ex mandatario uruguayo durante la charla que tuvo como eje “la cultura del consumo, el sujeto de la deuda como estrategia del capitalismo tardío, y el papel de la política y el Estado en América Latina”.