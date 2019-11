Concejos: conteo definitivo ratificó la distribución de las bancas definidas el 27-0

La Junta Electoral de la Provincia, a través del acta N° 97, declaró la validez de los comicios y del escrutinio de las elecciones municipales simultáneas que se realizaron el pasado domingo 27 en 19 poblaciones del interior. Tal como anticipó ayer este medio, se registraron algunas modificaciones en la cantidad de sufragios que obtuvieron los diferentes partidos que compitieron en las urnas, pero esto no implicó un cambio en la distribución de las bancas definidas tras el escrutinio provisorio.

Este es el caso de Tabay, la única banca en juego fue obtenida por el Frente de Todos. Precisamente, luego del conteo provisorio, desde la localidad manifestaron a El Litoral que “el FDT obtuvo 1.111 votos, mientras que ECO sacó 978”. Por lo que, de acuerdo a esos resultados, la banca que deja Yolanda Ibalo (PJ), en menos de dos meses será ocupada por María Moreyra.

Durante el recuento definitivo que se realizó en la Legislatura Correntina, el Frente de Todos logró sumar tres votos. Por lo que se ratificó la asignación de la banca que se definió en el primer conteo.

Donde también hubo modificaciones en el número de sufragios que cosechó cada partido pero se mantuvo la cantidad de miembros obtenido en el recinto legislativo, fue en Paso de los Libres.

Según los primeros resultados obtenidos luego de la jornada electoral, de las seis bancas que se renovarán en diciembre, cuatro fueron para el FDT, es decir, el oficialismo municipal.

Mientras que las otras dos, las ganó la boleta de ECO + Juntos por el Cambio. No obstante, aquella noche, surgió la posibilidad de que la lista liderada por el legislador provincial Alberto Yardín se quedara con un lugar en el cuerpo deliberativo.

“En el recuento sumamos nosotros que fuimos con boleta corta y también la alianza apoyada por la actual gestión municipal que iba con la larga (FDT). Por eso, achicamos la diferencia pero igual nos faltaron 116 votos”, explicó Yardín al ser consultado el último jueves por El Litoral.

De esta forma, quedó ratificado que el 10 de diciembre asumirán en el recinto local: Celeste Ascúa, Renato “Chipy” Di Tella, Adriana Fernández y César Barés, por el Frente de Todos. Mientras que por Encuentro por Corrientes, jurarán Mónica Graciela De Gaetano y Edgardo Oscar Vischi.

Similar situación se dio en Mercedes. Allí, el frente gobernante -Cambio Solidario- aspiraba a poder obtener una banca más. Y si bien sumaron algunos votos durante el recuento definitivo, la distribución de bancas no se modificó: tres fueron para Cambio Solidario y tres para ECO + Juntos por el Cambio.