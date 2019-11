Assange: cerraron una causa

La Fiscalía de Suecia cerró la investigación preliminar por violación contra el fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, al evaluar que las evidencias son débiles y no hay base para una acusación, en un caso que había sido abierto en 2010 y cerrado en 2017, pero vuelto a tratar.

“La denunciante ha presentado un relato creíble y fiable, sus explicaciones son claras, largas y detalladas. Pero considero que la evidencia ha perdido fuerza en grado tal que ya no hay motivo para seguir la investigación”, explicó en una conferencia la fiscal superior Eva-Marie Persson.

Citada por la agencia EFE, Persson remarcó que seguir la investigación e interrogar a Assange no supondría un cambio “decisivo” en la situación probatoria, que no es suficiente para elevar una acusación.

La fiscal había ordenado en mayo reabrir el caso, iniciado en 2010 y cerrado en 2017, después de que Assange, que espera ahora que el Reino Unido decida sobre su extradición a Estados Unidos, fuera arrestado en la embajada de Ecuador en Londres una vez que Quito le retiró el asilo diplomático.