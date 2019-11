El argentino Saldaño quedó a un paso de su ejecución en EE.UU.

La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó revisar el caso de Víctor Saldaño, el argentino condenado a muerte en el estado de Texas, por lo que ahora sólo resta determinar la fecha de su ejecución. La posible revisión de la Corte era la última posibilidad de apelación del fallo contra el cordobés condenado por un homicidio hace 23 años.

Ahora, sólo resta que los abogados que asumieron la defensa de Saldaño, que se encuentra en el “pasillo de la muerte”, tengan la posibilidad de pedir clemencia, según indicó John Miller, letrado que representa a la Cancillería argentina en el caso.

“Lo normal sería darnos tiempo para pedir la clemencia. Es probable que haya otras ejecuciones que se van a realizar primero antes de que pongan una fecha para Víctor”, expresó el abogado.

Lidia Guerrero, madre de Saldaño, tomó con resignación el fallo y consideró que “está muerto en vida”, mientras dijo que está “tranquila” porque se hizo “todo lo que hay que hacer”.

“Es triste; hemos hecho lo que teníamos que hacer. Soy la madre en las buenas y en las malas, y él está muerto en vida”, dijo la mujer al diario La Nación.

“Fue condenado a muerte ilegítimamente. Hasta último momento tengo fe en Dios; será lo que él disponga”, agregó.

“No voy a verlo si lo ejecutan, sería morboso. Me moriría yo primero. Estar ahí, en la ejecución... nadie viaja para ver morir a su hijo”, afirmó en diálogo con Clarín.

“Mi dolor es eterno. No se puede escapar de eso -dice- y voy a seguir con mi dolor desde acá. Ni me acuerdo de la cantidad de veces que fui a Estados Unidos”.

El caso

El 25 de noviembre de 1995, Saldaño, actualmente de 47 años, junto a un amigo mexicano secuestraron a Paul King en el estacionamiento de un supermercado y lo llevaron a las afueras de la ciudad de Plano (norte de Dallas), donde el cordobés lo mató a tiros y le robó un reloj y 50 dólares.

Saldaño fue condenado a muerte en julio de 1996 por homicidio. Pero en mayo de 2000 el procurador general de Texas reconoció que la sentencia era errónea por estar basada en un concepto racista. Por esa razón, en junio de ese mismo año se revocó la condena a muerte.

En 2001 la legislatura de Texas aprobó una reforma al código de procedimientos penales del Estado y determinó que no se podrán presentar argumentos respecto a la raza o etnia de un acusado como evidencia de ser más propenso a una conducta criminal. A esa reforma se le llamó Ley Saldaño.

En 2006 se inició un nuevo juicio y en noviembre de ese año lo volvieron a condenar a muerte.