Empedrado buscará despegarse arriba

Se jugará hoy la vigesimoctava fecha, antepenúltima del torneo Oficial de primera división B de la Liga Correntina de Fútbol. En la jornada donde quedará libre el escolta, Yaguareté (52), se destaca el partido que animará el puntero, Deportivo Empedrado (53), que visitará a Juventud Naciente (30), en San Luis del Palmar.

Al ingresar el torneo en el tramo decisivo, todos los partidos adquieren singular importancia, ya que la mayoría de los equipos se juega algo.

El programa de partidos para la jornada es el siguiente:

Cancha de Libertad

15.00: Talleres vs. Villa Raquel

17.00: Independiente vs. Def. de Torino

Cancha de Alvear

15.00: Alvear vs. Robinson

17.00: Alumni vs. Dr. Montaña

Cancha de Sportivo

15.00: Sacachispas vs. Soberanía

17.00: Bº Quilmes vs. Sportivo

Cancha de San Luis del Palmar

16.30: Juventud Naciente vs. Empedrado.