Teglia señaló que el partido se perdió por “errores evitables”

Frente a Sportivo, en Las Parejas, Boca Unidos volvió de otra incursión de visitante sin poder rescatar siquiera un punto. Fue la tercera derrota consecutiva del equipo fuera de su estadio, y el tercer encuentro sin victorias en el torneo Federal A.

“Hicimos un primer tiempo muy bueno, donde pudimos habernos llevado una diferencia; después en el segundo tiempo cambió, porque no pudimos manejar la pelota”, señaló el técnico aurirrojo, Daniel Teglia, al término del partido en declaraciones realizadas a Radio Continental Corrientes (97.3 Mhz).

El entrenador señaló que “para ganar el partido nos faltó comenzar a ganar el juego en el primer tiempo, donde tuvimos las posibilidades. Y después en el segundo tiempo, poder sostenerlo sin correr tanto, manejando mejor la pelota. Eso no lo pudimos hacer, y ellos se fueron arrimando al área y consiguieron un gol evitable, como el primero”.

“Creo que no se ha visto un mal primer tiempo del equipo. Después, en el segundo tiempo no aprovechamos dos contras, y el gol ya sobre el final se hizo imposible de remontar”, agregó.

Teglia indicó que “es muy difícil convivir con este margen de error que estamos teniendo. Ya nos pasó el partido anterior, donde el primer remate al arco del rival fue gol. No se puede construir desde ahí, cuesta mucho, porque hay un gran esfuerzo, todos los equipos son parejos, y me parece que los errores son demasiados grandes para poder construir desde ahí”, insistió.

Sin nombrarlo, el técnico culpó de los goles recibos desde afuera del área al arquero José Aquino. “La defensa estaba bien parada, estábamos defendiendo, los jugadores fueron a buscar al área. Habría que saber si el arquero no la vio, o hubo un desvío, pero desde mi lugar no me di cuenta. Después el rival empujó, generó alguna situación con desbordes, pero defendimos bastante bien, con los centrales, y los volantes cuando estaban en situación de recuperar”, aclaró.

“Nos falta contundencia, terminar en gol alguna situación que se generan porque eso te da la tranquilidad necesaria para jugar los partidos”, expresó por último Teglia.