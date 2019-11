Narcotractor: condenados a 9 y 5 años de prisión por el tráfico de marihuana

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes condenó a nueve años de prisión a Ramón Zabala y a cinco a Néstor Espíndola por el caso del narcotractor, un vehículo descubierto en 2018 con más de 700 kilos de marihuana listos para ser enviados a la provincia de Mendoza.

Zabala y Espíndola fueron acusados de ser coautores responsables del “delito de transporte de estupefacientes”. Además, ambos deberán pagar una multa de 5 mil pesos.

Así también el TOF presidido por Lucrecia Rojas de Badaró decidió devolver el tractor donde se transportaba la droga a su propietario y fijó fecha de audiencia para la lectura de los fundamentos el próximo 26 de noviembre.

El fiscal del juicio, Carlos Schaefer, en su alegato marcó que hubo tres víctimas directas de las maniobras: el camionero, que estuvo detenido 18 días hasta que se probó su inocencia; el transportista dueño del camión en el que iba a trasladarse el tractor, y quien vendió el utilitario, un hombre que necesitaba el dinero ya que padecía un cáncer.

Schaefer manifestó que “habiéndose producido e incorporado todas las pruebas ofrecidas oportunamente, esta fiscalía entiende que se encuentra plenamente probado el hecho en cuanto a sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como también la participación de Zabala y Espíndola, quienes con su accionar se vieron involucrados en el hecho que hoy aquí hemos recreado”.

El operativo se realizó el 16 de junio de 2018, cuando a las 17.15 hs. se recepcionó un llamado en la sección Guardia y Patrullaje de la Prefectura de zona Paraná superior y Paraguay, en la que una persona que no brindó sus datos personales manifestó “que un camión blanco con patente finalizada en 390 estaría por transportar un tractor cargado con estupefacientes a la altura del control policial ubicado en la entrada al paraje Perichón”.

Ante dicha circunstancia y en el marco del Operativo “Fronteras”, los preventores efectuaron una recorrida en un vehículo no identificable, corroborando que cerca del control en cuestión, en sentido norte-sur, se encontraba sobre la cinta asfáltica un camión de color blanco, marca Renault, dominio LXO-390, con acoplado dominio WRO-252, que transportaba un tractor de color verde marca Zanello, modelo 500, chapa colocada WRO-252.

Se identificó al conductor y se puso en conocimiento de lo acontecido al juez federal Nº 1 de Corrientes, quien ordenó que se trasladen los rodados y se efectúe el respectivo control.

En presencia de testigos, se procedió a la revisión con la asistencia del can detector de narcóticos “Malvina”, que realizó movimientos relacionados con la presencia de estupefacientes en la zona de las ruedas del tractor.

Se procedió a verificar el interior de las cubiertas, constatándose que en su interior estaban acondicionados 943 paquetes de marihuana con un peso total de 743 kilos, con los que se pueden obtener 22.630.267 dosis.