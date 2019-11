Derrota argentina que compromete su futuro

El equipo argentino de tenis perdió ayer la serie contra Alemania por 3-0, en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Davis, y quedó prácticamente eliminado de los cuartos de final.

Hoy se medirán Alemania y Chile para ver cómo quedan las posiciones de cara a los cuartos de final, donde una victoria de los chilenos por 3-0 le daría chances a los argentinos.

La otra posibilidad es que Argentina avance como uno de los dos mejores segundos del torneo, aunque uno de ellos ya supera el coeficiente de nuestro equipo: Rusia, que consiguió un triunfo por 3-0 ante Croacia y una derrota por 2-1 frente a España. Ahora sólo resta esperar las definiciones de los demás grupos.

Argentina, capitaneada por Gastón Gaudio, le ganó el martes último por 3-0 a Chile por la primera fecha del Grupo C de la Davis, que se disputa en Caja Mágica de Madrid, con nuevo formato.

En el encuentro de dobles que cerró la serie del día, el correntino Leonardo Mayer y el tandilense Máximo González cayeron finalmente por 6-7 (4), 7-6 (2) y 7-6 (20-18 en el tercer set) frente a los alemanes Kevin Krawietz y Andreas Mies, al cabo de 3 horas y 20 minutos.

La dupla argentina tuvo seis match points (dos con el saque propio), pero no logró concretarlos y los europeos, una pareja que viene de ser campeona en Roland Garros y que está integrada por el top ten Krawietz (9 en el escalafón de parejas) y Mies (11), sellaron su debut en la copa con un resultado ideal.

El cruce entre Argentina y Alemania ya estaba definido con los encuentros de individuales. En el primer single, el bahiense Guido Pella cayó ante Kohlschreiber por 1-6, 6-3 y 6-4. El zurdo, ubicado en el puesto 25 del ranking mundial de la ATP, arrancó con un juego impecable para llevarse el primer set.

Sin embargo, el experimentado alemán (79) reaccionó y dio vuelta el resultado con un juego sólido, con pelotas al fondo de la cancha y con mucha precisión. A pesar de los esfuerzos que hizo, Pella nunca pudo frenar el ímpetu de su rival.

En el segundo turno, Diego Schwartzman perdió frente al alemán Jan-Lennard Struff por 6-3 y 7-6 (10/8).

El “Peque”, mejor singlista argentino del momento, ubicado en el puesto 14 del ranking mundial, no pudo con Struff (35) y sus potentes saques, por lo que no pudo igualar el cruce con los alemanes.

Schwartzman, de 27 años y campeón este año en Los Cabos, México, partía como favorito contra el mejor de los alemanes, aunque sufrió mucho con el servicio del grandote Struff. A pesar de que en el segundo set salvó cuatro match points y forzó el tie break, el porteño siempre estuvo abajo y no consiguió revertir la situación.