Fue a la casa de su ex mujer y lo corrieron a machetazos

En un sorprendente hecho ocurrido en la localidad de Santa Lucía, un sujeto fue repelido de la casa de su ex mujer de una manera poco convencional.

La actual pareja de la señora salió con un machete y corrió al ex marido. Contaron que no era la primera vez que el hombre se presentaba en el lugar.

Un hombre corrió a machetazos al ex de su actual pareja porque fue a irrumpir en el domicilio.

Quien fuera agredido sería una persona de apellido Niclis, y según el informe policial, ya tenía una exposición por parte de su ex pareja en la Comisaría de la Mujer, radicada por el dueño de casa que es de apellido Monzón, con quien vive actualmente la mujer, según reveló el portal TN Goya.

Este último quedó implicado en una causa judicial por atacar a machetazos al otro hombre. Los hechos quedaron registrados por una cámara de vigilancia del lugar.