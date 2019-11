Para Garavano, "sería ideal que el Congreso regule" la interrupción legal del embarazo

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, opinó hoy que "sería ideal que el Congreso regule" el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), luego de los cruces de opiniones generados tras la resolución publicada por el secretario de Salud, Adolfo Rubisntein.

"Sería ideal que el propio Congreso regule los abortos", dijo el ministro de Justicia en El Destape radio sobre la nueva reglamentación publicada ayer en el Boletín Oficial, que produjo discrepancias con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

No obstante, manifestó: "No tengo mayor información sobre el protocolo de aborto no punible, ahora tenemos reunión de gabinete".

En tanto, Garavano agregó que pese a que el tema será tratado en la reunión de hoy, en lo personal está "a favor de todo lo que sea un avance" en el área.

"Mi posición siempre ha sido la que establece el Código Penal, que es la no punibilidad", sintetizó.