Taxis: la bajada de bandera subirá a $50 desde el martes

Tras la readecuación de tarifa de los remises que hoy rige para todas las firmas y es de $54,50, desde la Unión de Taxistas de Corrientes (UTC) informaron a El Litoral que desde el martes 26 de noviembre se incrementará el precio de la bajada de bandera que pasará de 45 pesos a 50 pesos.

Además sostienen que la demanda del servicio en comparación al año pasado se mantiene, por lo que los coches durante todo un día pueden realizar hasta 30 viajes.

“Desde el martes 26 de noviembre incrementaremos la tarifa mínima del servicio que pasará de 45 pesos a 50 pesos, como consecuencia de los últimos incrementos en materia de combustible y de los repuestos del automotor”, informó Nicómedes Espinoza, referente de la UTC a El Litoral al ser consultado sobre una reactualización del precio del viaje.

“Desde el 25 de mayo venimos sosteniendo la tarifa de 45 pesos y ahora la situación es insostenible, por lo que desde el martes el precio se incrementará en un 9,6 por ciento, que no es mucho, pero que ayuda a los propietarios de los taxis”.

En cuanto a la cantidad de coches que conforman la flota dijo que “son unos 220, de los cuales un 2 por ciento son choferes y no propietarios”.

Mientras que en lo que respecta a la demanda del servicio en comparación con el año pasado comentó que “nuestros clientes se mantienen nosotros no hemos tenido bajas dado que el servicio se mantiene a un costo inferior que otros servicios similares”.

“Un taxi por día puede llegar a realizar 30 viajes si es que trabaja las 24 horas”, aseveró.

Por último y en cuanto a la habilitación de más paradas de los coches que solicitaron a la Comuna, desde el sector informaron que hasta el momento no tienen novedades pero que guardarán algunas semanas más antes de volver al Palacio Municipal.

Y en este contexto, se debe recordar que tras la equiparación de tarifas de todas las empresas que brindan el servicio de remis con una tarifa mínima de 54,50 pesos advirtieron que el mes que viene avanzarán con una nueva readecuación tarifaria dado que tienen entendido que el año culminará con un combustible a 70 pesos el litro, por lo que los costos se dispararán y agravado con el incremento del precio de los repuestos del automotor también se ven obligados a subir el valor de la bajada de bandera antes de que finalice el 2019.