Rogelio Benítez fustigó al senador nacional Espínola

El conductor de la agrupación “Corazón Peronista Corrientes”, Rogelio Benítez, salió a repudiar la presencia del senador nacional Camau Espínola en la presentación del plan “Argentina contra el hambre”, que se presentó en Paso de los Libres.

“Este joven (por Camau) decidió acompañar a Macri en cada una de sus decisiones y si bien el peronismo debe sumar a todos, eso no significa que debemos soportar y tolerar que con tanta liviandad reaparezca como si nada hubiera pasado. Fue él quien voto los desafueros del compañero Julio De Vido, insultó a nuestra ex presidenta, cuando dijo que ‘con una corrupta no hablo’ y lo más grave es que votó todas las leyes que representaron una gran traición a la patria y fue contra las conquistas sociales desde la Cámara alta”, denunció Rogelio Benítez.

“Su presencia en Paso de los Libres fue chocante y generó en el pueblo peronista una sensación de impotencia. Camau representa la traición al peronismo correntino. Dejamos expresado públicamente nuestro descontento y total repudio”.