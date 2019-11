Boca recibe a Unión con la necesidad de ganar

Boca Juniors, de muy buena campaña en la Superliga, intentará mantenerse en los puestos de vanguardia cuando reciba hoy a Unión de Santa Fe en la continuidad de la fecha 14, luego de una semana en la que la política tuvo un rol preponderante en el club, debido a que se presentaron las tres listas que competirán en las elecciones del mes próximo y en una de ellas, opositora, estará Juan Román Riquelme, el ídolo más grande de la historia “Xeneize”.

El encuentro se jugará este domingo a partir de las 17.10 en “La Bombonera” y será arbitrado por Facundo Tello.

Boca acumula 25 puntos con una campaña que se luce más en los números que en el juego, el gran déficit del ciclo del entrenador Gustavo Alfaro, quien seguramente no seguirá en el cargo en 2020, ya que no logró el objetivo de ganar la Copa Libertadores y tampoco encontró jamás un funcionamiento acorde a la envergadura del plantel que dispone, con futbolistas de nivel de selección.

Unión, con 16 puntos, alterna buenas actuaciones con otras decepcionantes, y saldrá a jugar en La Boca con un esquema que le permita al menos rescatar un punto.

En Boca, la semana estuvo signada por la decisión de Riquelme de acompañar a Jorge Amor Ameal en una de las dos listas opositoras al oficialismo para la renovación de autoridades que el club llevará a cabo el 8 de diciembre.

Daniel Angelici, el actual presidente, dejará su cargo y el oficialismo estará encabezado por Cristian Gribaudo, mientras que la oposición propone a Ameal en dupla con el empresario televisivo Mario Pergolini, y otra lista estará encabezada por José Beraldi.

En el plano futbolístico, luego de haber igualado con Vélez (0-0) en Liniers hace 15 días, antes del receso por la fecha Fifa, habrá cambios nuevamente en la formación, como sucedió durante todo el ciclo de Alfaro. Una variante segura será el ingreso del lateral izquierdo Emmanuel Más en lugar del colombiano Frank Fabra, expulsado en Liniers, la otra el regreso de Carlos Tevez en lugar de Emanuel Reynoso o Alexis Mac Allister, y la restante el ingreso desde el inicio de Eduardo “Toto” Salvio por Agustín Almendra.

En ofensiva, Alfaro no se decidió aún entre mantener como titular a Mauro Zárate o bien incluir a Ramón “Wanchope” Abila o el venezolano Jan Hurtado, dos jugadores de características totalmente distintas.

Racing visita a Talleres

Racing, con un invicto de 10 fechas y la confirmación de que el técnico Eduardo Coudet dejará el cargo el mes próximo, visitará a un alicaído Talleres de Córdoba necesitado de un triunfo para no alejarse de los primeros puestos, en uno de los cuatro cotejos a jugarse hoy por la 14ta. fecha de la Superliga.

El partido se disputará en el estadio Mario Kempes, este domingo desde las 21.45, con el arbitraje de Néstor Pitana.

Racing llega a Córdoba con la certeza de que su entrenador Coudet deja el club tras la final de los Supercampeones ante Tigre, el 14 de diciembre próximo en Mar del Plata.

En Racing las variantes con respecto al equipo que le ganó a Huracán antes de la “Fecha Fifa” serán tres: Alejandro Donati ingresará por Lucas Orban en la zaga, Walter Montoya reemplazará a David Barbona en la zona media y Nicolás Reniero será la pareja ofensiva junto con Lisandro López en lugar de Jonatan Cristaldo.

Banfield juega con Vélez y Gimnasia frente a Arsenal

Vélez Sarsfield, que hace más de un mes que no gana, visitará hoy a Banfield con la premisa de retomar la senda del triunfo. El encuentro se jugará a partir de las 19.40 y será arbitrado por Hernán Mastrángelo.

El equipo de Liniers tiene 22 puntos y lleva cinco fechas sin perder, pero empató las tres últimas, ante Huracán, Central Córdoba de Santiago del Estero y Boca, en todos los casos cero a cero, y su último éxito fue el 20 de octubre por la fecha 10 cuando venció a Central por 1-0 en Rosario.

Banfield, por su parte, con apenas 13 puntos y acosado por el promedio para no perder la categoría, interrumpió una larga serie negativa en la jornada pasada, antes del receso por fecha Fifa, con un triunfo resonante como visitante de Lanús (1-0).

Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata, con Diego Maradona como técnico tras rever su fugaz renuncia, intentará quebrar una negra serie de seis derrotas consecutivas jugando como local cuando reciba a Arsenal de Sarandí desde las 19.40, con el arbitraje de Fernando Echenique.