Boca Unidos buscará volver a sus orígenes esta noche ante Güemes

Boca Unidos buscará uno de esos triunfos que sirven para levantar en lo anímico, cuando reciba esta noche a Güemes, de Santiago del Estero. El partido, correspondiente a la decimotercera fecha del torneo Federal A, se jugará desde las 20 en el estadio del club aurirrojo, y tendrá el arbitraje de Nahuel Viñas.

El equipo correntino, uno de los escoltas de la Zona A del certamen, no atraviesa un buen momento futbolístico. Los festejos, hace varias fechas que no ocurren, y a cambio, comenzaron a aparecer errores y distracciones que lo fueron debilitando.

Aun así, y porque el campeonato es muy equilibrado, Boca Unidos está “a tiro” de la punta, que hoy ostenta en solitario su rival de este domingo, con apenas un punto de ventaja sobre el conjunto aurirrojo, For Ever, y Sportivo, de Las Parejas. Precisamente, Boca Unidos viene de caer derrotado en el interior santafesino, y en la presentación anterior de local, San Martín de Formosa le empató sobre el final un partido en el que los correntinos ya saboreaban la victoria.

En esos dos últimos juegos, el conjunto de la ribera correntina mejoró la concentración, y tampoco se observaron desacoples defensivos groseros. Sin embargo, cada error que tuvo lo pagó muy caro.

Para el compromiso de esta noche, el técnico Daniel Teglia hará una sola modificación en la formación, y será obligada por lesión. En la mitad de la cancha ingresará Matías Espíndola, que reaparecerá en el equipo después de mucho tiempo, y saldrá Martín Ojeda, que sufrió la fracturas del cuarto metacarpiano, y los dedos índice y mayor de la mano izquierda.

A mitad de semana se especulaba que reaparecería Martín Fabro, pero el mediocampista ofensivo, que ante Sportivo había sumado minutos después de recuperarse de un desgarro, sufrió una molestia en una práctica, y eso le hizo relegar posiciones, por lo que volverá a jugar Rodrigo Migone.

Frente a su público, Boca Unidos tiene la oportunidad de comenzar a enderezar el rumbo y volver a la punta. Será un desafío.