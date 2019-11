Buenos Aires, de los mejores destinos para el 2020

En un año récord para el turismo internacional, la Ciudad de Buenos Aires volvió a recibir un reconocimiento: quedó entre los 20 lugares para visitar en 2020 según Frommer’s, una de las principales publicaciones de turismo del mundo. Desarrollado a partir de la opinión de periodistas y expertos de la publicación, la lista incluye lugares como Tokio, Dubai, Bonn y Bahamas, además de otros más exóticos como Papua Nueva Guinea, Groenlandia y los polos.

De Buenos Aires, la publicación resalta barrios como Villa Crespo, con su arte under y su comunidad judía, y San Telmo a partir de Plaza Dorrego y los artistas. En un apartado directamente focalizado en la gastronomía de la Ciudad, Frommer’s cuenta que Buenos Aires es más que sus parrillas y destaca las empanadas, la pasta, el fainá, el pastel al barro, el mate, el dulce de leche, el helado, los alfajores y el choripán, mientras que menciona también al asado, el malbec y el torrontés.

“Cada vez más los turistas internacionales buscan vivir como si fueran residentes y eso amplía el turismo a nuevos barrios. Es una tendencia internacional y una excelente noticia para todos los barrios de la Ciudad, porque el turismo dinamiza la economía y genera trabajo”, señaló Fernando Straface, Secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad. Como parte de una iniciativa para expandir el turismo a nuevos barrios, el gobierno porteño lanzó recientemente un mapa interactivo que identifica más de 500 puntos de interés en los 48 barrios porteños.

“Este año Buenos Aires va a batir todos los récords de turistas internacionales, no obstante, aún tiene mucho más para mostrar: siempre hay algo nuevo por descubrir. Esto se ve muy claramente en la gastronomía. No hay otra ciudad en la región que reúna la variedad y calidad de la cocina latinoamericana en un sólo lugar», explicó Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo de Buenos Aires.

Boom turístico

En el primer semestre llegaron 1.465.025 turistas internacionales a la Ciudad y se proyecta que arribarán tres millones para fin de año, un récord histórico para Buenos Aires. Este boom viene acompañado por un movimiento a barrios menos tradicionales: según los datos del Sistema de Inteligencia Turística de la Ciudad, Belgrano recibe el flujo del 31% de los turistas internacionales que visitan Palermo, mientras que también ya se ve movimiento en barrios como Villa Crespo, Caballito y Chacarita.

Más información:

Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.