Funcionarias de la Justicia hablaron de la perspectiva de género en la provincia

n En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora mañana, hablaron de la justicia con perspectiva de género la vicepresidente de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (Amja), Martha Altabe, y la magistrada provincial Analía Durand de Casis. Al respecto, si bien señalaron avances a nivel provincial también hablaron de la necesidad de capacitación en instituciones que dependen del Estado y de participación ciudadana ante hechos de agresión hacia la mujer.

En Corrientes, se registró hasta la fecha ocho femicidios en el año y tres de las víctimas habían denunciado al agresor. La provincia, superó la cantidad de asesinatos machistas del año 2013 (5), 2014 (4) y 2016 (6), en el año 2015 hubo 9 víctimas fatales de la extrema violencia machista y en el año 2017 el mismo número, en el 2018 fueron 11 mujeres a las que un hombre les quitó la vida.

Esta semana, se conoció un hecho de violencia contra una mujer en la capital, ante el cual un abogado sostuvo públicamente que un golpe con la mano no mata a una mujer. Entre otros casos, cabe recordar el femicidio de Elizabet Verón, quien fue brutalmente golpeada por Adrián Sosa García y quien falleció después de agonizar dos meses en el Hospital Escuela.

Otros hechos que se dieron a conocer en los últimos días fue la imputación a los padres de Tamara Salazar por los incidentes luego de que absolvieran al único imputado por el femicidio de su hija. Además, se difundió la excarcelación de un acusado de atacar a su ex pareja en Goya en marzo de este año y por lo cual fue procesado.

Perspectiva de género

“La perspectiva de género deberían tener todos los organismos públicos, en su accionar deberían contemplar la perspectiva de género, la cual admite que en una relación entre hombre y mujer, la mujer se encuentra en una situación de inferioridad y, eso se debe advertir en el goce de su derecho. Hay que advertir que la mujer se encuentra en una situación social inferior debido a los estereotipos sociales que llevan a la violencia de género”, sostuvo Altabe a El Litoral.

Respecto a las formas de definir un hecho de violencia de género, sostuvo que hay que saber diferenciar entre lesiones leves y tentativa de femicidio. A la vez, recordó las normativas nacionales e internacionales que protegen a la mujer y que se consagran como derecho humanos vivir sin violencia de género. “Lo importante es advertir que existe la igualdad de derechos”, señaló e identificó los tipos de violencia hacia la mujer.

En este sentido, habló de la violencia patrimonial y del avance en cuanto a la compensación económica a la mujer ante un divorcio, ya que se reconoce el trabajo en el hogar. Además, de acuerdo a datos publicados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indicó que hay un elevado número de mujeres mayores de edad que son maltratadas en hogares de ancianos, más que los hombres.

“Se avanzó muchísimo en perspectiva de género, en el sentido, por ejemplo, antes no hablábamos de tipos de violencia y no se denunciaban a personas con poder (nombró a un político denunciado por su sobrina). Lo más importante en lo que hay que seguir avanzando es en las capacitaciones. Hay mujeres que no conocen sus derechos”, expresó a este diario.

Al respecto, se refirió a las capacitaciones en oficinas públicas y en la Policía. Recordó que se incorporó una materia en la carrera de Abogacía que refiere a la violencia de género, pero que de la misma manera se debe incorporar en otras carreras como medicina o enfermería.

Por su parte, Durand de Casis dijo: “La perspectiva de género se está aplicando y esto se puede ver en los juzgados de familias, donde se da lugar a la exclusión del hombre violento del hogar dentro de las 24 horas. También se dieron sentencias por femicidios”. Ante esto último, remarcó la importancia del compromiso de la ciudadanía y su testimonio frente a casos de violencia de género.

“La gente en general es reacia cuando se pide que den su testimonio con los casos penales. Hablamos de indiferencia ante ciertas situaciones”, indicó.

En cuanto al avance en este sentido, comentó que se logró un mejor acercamiento a las víctimas ya que se establece un diálogo con la misma. A la vez, comentó que “el varón empieza a aceptar ir a terapias”.

“No se acaba todo en dar la exclusión del hogar, la víctima tiene que estar acompañada, tiene que tener contención. Si no tiene independencia económica cuesta más. Se avanzó mucho pero falta más”, resaltó Durand de Casis e invitó a una charla en el Poder Judicial mañana a las 17.