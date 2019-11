Pocho: “ Tenemos que pensar en la patria y no en el sector al cual se pertenece”

El presidente del Partido Autonomista Nacional, José Antonio “Pocho” Romero Feris, estuvo en Corrientes donde mantuvo reuniones con dirigentes y medios de prensa. En su visita dejó algunas consideraciones en clave política para el mediano y largo plazo. Insistió en la necesidad de “un país unido” para afrontar la actual crisis y proyectar un país con futuro. “Tenemos que pensar en la patria y no en el sector al cual se pertenece”, pidió.

Sobre la actualidad nacional, el ex gobernador sostuvo que “los argentinos vamos a estar encolumnados a salir de la crisis, mi deseo es ese. Tenemos que pensar en la patria y no en el sector al cual se pertenece, se vienen tiempos complicados. Yo me comprometo a trabajar intensamente, no importan los cargos”, expresó.

“Lógicamente que si los funcionarios, los que gobiernan las provincias no se preocupan por mantener una relación razonable es probable que el Gobierno nacional no pueda ser más papista que el Papa”, alertó.

“Creo que en cuanto al diálogo, Alberto Fernández va a funcionar. Pienso que hay que luchar y dialogar a efectos de defender los intereses de la provincia, tenemos que tener igualdad de oportunidades, tenemos que tener un país que crezca armónica y equilibradamente”, dijo en declaraciones a radiales.

“Lo que se dicen en campaña hay que cumplirlo, en eso radica la política, porque somos simples mandatarios de la gente que son los que nos eligen. Se prometieron muchas reformas, pero no se hicieron. Es hora de avanzar en los cambios que requiere el país para crecer y desarrollarnos”.

“Siempre fui un hombre de diálogo y consenso. Creo firmemente en los valores democráticos. Pero siempre sostuve a veces es mejor la soledad, antes que el amontonamiento sin representar a nadie. El autonomismo debe representar a la mayoría de los correntinos como lo supo hacer en su momento”, agregó

“Hay que pensar en el ser humano. Hay que luchar y dialogar en pos de defender los intereses de la provincia. Hay que mantener una relación democrática con el nuevo gobierno nacional”, pidió.

“Hay que movilizar a todos los sectores y a toda a la sociedad para que todos sean protagonistas y no meros espectadores en este momento tan difícil. Dejo abierta la convocatoria a todos los argentinos para que juntos superemos este presente. El autonomismo tiene mucha gente, tiene tradición e historia, pero debemos afianzar un proyecto político, con independencia y autonomía”, sostuvo.