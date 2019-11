Nordeste conoce sus rivales para el Seven de la República

El Seven de la República desembarcará el próximo fin de semana nuevamente en Paraná bajo la organización de la Unión Argentina de Rugby. El torneo masculino vivirá su edición número 36, mientras que para las chicas será la cuarta, en los dos casos estará la selección de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne).

El certamen femenino se jugará en las canchas del complejo La Tortuguita del Paraná Rowing Club (PRC) de la capital entrerriana el sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre, mientras que el campeonato masculino será el sábado 7 y domingo 8 de diciembre en las mismas canchas del PRC y en el anexo El Plumazo del Club Atlético Estudiantes.

En el certamen femenino de seleccionados mayores, Nordeste integrará la zona 4 junto a Córdoba y Misiones. Paralelamente se jugará el torneo en la categoría Juveniles, aquí la Urne compartirá el grupo con Alto Valle y Andina.

Para el seven masculino, Nordeste jugará la zona Campeonato en el grupo 3 junto a Buenos Aires, Santiago del Estero y Mar del Plata.

Como parte de su preparación, el seleccionado que dirige Fernando Piragine se presentó durante el fin de semana en el Seven de Querandí, Santa Fe, donde perdió la final frente a Curne 20 a 15. El encuentro se definió en “muerte súbita” con un try de Juan Peyrano, luego de igualar en 15 el tiempo regular.

Seven de Curuzú Cuatiá

Comodines de Corrientes ganó la tercera edición del Seven de Curuzú Cuatiá que se desarrolló el pasado sábado en las instalaciones de la Sociedad Rural de la ciudad ubicada en sur de la provincia. En la final de la Copa de Oro, el equipo compuesto por jugadores del club Taraguy, venció a San Martín de San Jaime, Entre Ríos por 19 a 12.

El torneo fue organizado por Ñandubay RC y contó con la participación de 10 equipos. Las Ranitas de Paso de los Libres ganó la Copa de Plata y la Copa de Bronce quedó para el local The Walker Team.