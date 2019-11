Valdés se jactó del perfil austero de su gestión y confirmó que irá a la asunción de Alberto

El gobernador Gustavo Valdés se jactó de ayer del perfil austero de su gestión. “Somos una de las provincias que menos debe. Estamos en 50 millones de dólares, y aparte de eso vamos a terminar con equilibrio fiscal. Por primera vez la Provincia tiene un fondo anticíclico y de desarrollo, garantía y sustentabilidad. Nosotros tenemos garantizado pagar los sueldo de acá hasta que concluya este mandato”, enumeró.

En declaraciones al programa que se emite por Radio Dos, “Lo bueno, lo malo y lo feo” y que conduce Carlos Alonso, el mandatario reapareció oficialmente ayer tras su gira de gestión por Europa.

Sobre la cual destacó: “Nos fue muy bien, debemos saber hacia dónde avanza la industria mundial. No podemos mirarnos el ombligo todo el tiempo. Este tipo de cosas nos permitirá trazar una plan estratégico a largo plazo porque debemos aprovechar lo que tenemos”.

“Corrientes tiene 550 mil hectáreas forestadas; Letonia tiene 25 millones y Finlandia 20 millones de hectáreas forestadas. La capacidad de producción y cómo lo planifican debemos destacar en ellos. Ellos están invirtiendo hoy no para ellos, sino para sus nietos, porque ahí el desarrollo del bosque tarda 60 años para ser cortado. Nosotros solo con 10 años ya tenemos madera de calidad y no lo estamos aprovechando”.

Al respecto sostuvo que “nuestro camino, si queremos tener una industria forestal, primero debemos tener madera suficiente para respaldarla”.

“Todo esto no es algo inalcanzable para nosotros, Tenemos que tener la técnica, apuntar muy bien los emprendimientos y debemos imitar lo que hacen estas potencias forestales”, agregó.

Sobre la importancia de los puertos, Valdés explicó: “En la estrategia de desarrollo que pretendemos, los puertos tienen un lugar indiscutido en Corrientes, por lo que se están afrontando varios con recursos de la provincia. Esperamos para dentro de dos años estar terminando el de Ituzaingó y el de Lavalle. Hoy seguimos buscando financiación para el nuevo puerto de Corrientes, que demandará una inversión de 40 millones de dólares. El predio ya lo tenemos”.

“Debemos afrontar este desafío porque con esto bajaremos los costos de nuestro productos dándoles mayor competitividad y mejores precios. Si no hacemos esto seguiremos perdiendo el tren de las posibilidades de nuestra provincia”.

Gobierno nacional

Sobre sus expectativas respecto del nuevo gobierno nacional, sostuvo: “Le pongo todas la fichas a que trabajemos bien. Así como había cosas que me gustaban de Macri y las resaltaba. Cuando nos comenzó a ir mal en energía yo le dije al pueblo de Corrientes y lo corregimos. Si nos va bien con Alberto Fernández lo voy a decir. Estamos trabajando, estamos yendo por el camino correcto de desarrollo de Corrientes. Ahora, si nos ponen la pata y nos comienzan a trancar, lo voy a decir y seguramente vamos a tomar las acciones que debamos para defender los intereses de los correntinos”.

Respecto de los cambios en el gabinete provincial, dijo: “Lo vamos a anunciar oportunamente. No hay apuro. La línea de gestión no se interrumpirá”.