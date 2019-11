PJ: reuniones zonales para avanzar en las internas

El delegado normalizador del Partido Justicialista, Julio René Sotelo, se alista para salir a recorrer la provincia y reunirse con todos los dirigentes peronistas de cara al proceso electoral interno que deberá encarar la fuerza.

“Se lanzó la campaña de afiliación y estamos organizando salidas para hablar con todos los compañeros”, dijo Sotelo a El Litoral.

El delegado normalizador recordó además que está vigente una amnistía a los afiliados justicialistas y se avanza en la campaña de afiliación al PJ-Distrito Corrientes.

La amnistía alcanzará a los militantes que hayan participado como candidatos en otros partidos o frentes distintos a los que haya integrado el PJ Distrito Corrientes, y a todos aquellos afiliados que se encuentren con procesos en la Junta de Disciplina y/u otro órgano partidario para ser destituidos como afiliados del PJ, cualquiera fuera la causa, informó Sotelo.

Ambas medidas se toman bajo los considerandos de que “el PJ Nacional, a través del Consejo Nacional Justicialista, propuso el espíritu de unidad, teniendo en cuenta que la concepción y doctrina justicialista legada por Juan Perón es amplia, generosa y solidaria, y que nunca ha expulsado a ningún compañero afiliado”.

“Bajo estos preceptos, se hace un llamado a todos los afiliados que deseen ser parte de una construcción política en unidad de acción y concepción, al compromiso con la vida partidaria, trabajando en pos de la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”.

“El fin último de la intervención al partido es la normalización de sus cuadros de conducción política”, aseguró.

“La única manera de legitimarse en política es a través del voto, no hay otro. Una vez que la conducción sea electa, deberán encargarse los correntinos de encontrar los candidatos para 2021. Yo no tendré incidencia alguna en ello”, explicó Sotelo.

Sobre la actualidad partidaria y las proyecciones a futuro, Sotelo fue contundente: “Deben definir los correntinos para qué está el PJ. En 2021 se plebistará la gestión de Alberto, no se puede llegar divididos.Yo quiero para el peronismo de Corrientes que elijan sus autoridades, el o los candidatos deben definir qué quiere el peronismo para Corrientes”.

Sobre las internas, anticipó la posibilidad de una reforma de la Carta Orgánica y que la Junta electoral será chaqueña en su totalidad.

“La Junta electoral será toda chaqueña y quiero modificar lo menos posible la Carta Orgánica, pero quiero que se agilice el proceso electoral o que la elección de autoridades internas sea lo más sencilla posible”.