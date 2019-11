Argentinos no afloja: venció a Newell’s y continúa en la punta

Argentinos Juniors venció anoche 1 a 0 como local a Newell's Old Boys en el estadio Diego Armando Maradona, por la decimocuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, y se mantiene como líder del torneo junto a Boca Juniors, al que enfrentará el próximo fin de semana.

Gabriel Hauche marcó el único gol del partido, para el delirio de los simpatizantes del Bicho que se expusieron a la lluvia en La Paternal.

El primer tiempo transcurrió entre los tibios intentos del local, que quería los tres puntos para regresar a lo más alto, y la incapacidad de la visita para fabricar contraataques.

Dentro de ese contexto, las aproximaciones, aunque sin tanta claridad, fueron de los de Diego Dabove. La primera fue de casualidad, porque a los 29 Francis Mac Allister quiso enviar un centro desde la derecha y la pelota terminó dando en el travesaño. Al minuto, el mediocampista volvió a tener su chance con un remate que tapó bien Alan Aguerre.

El arquero volvió a mostrarse firme ante un intento desde afuera del área de Hauche, a los 36. Tres minutos más tarde, Fausto Vera, el más que interesante volante central del seleccionado Sub 23, presionó, robó y disparó, pero la pelota se fue cerca del palo derecho.

Hubo que esperar hasta los 2 minutos del segundo período para que preocupara Newell's, con un disparo de Maxi Rodríguez que contuvo Lucas Chaves junto a su palo derecho. Y el peligro llegó por duplicado, porque a los 3 el arquero le ahogó el grito a Rodrigo Salinas.

No entró en un arco, y se lamentó en el otro, como reza la eterna máxima. Cuando parecía que la lepra iba a lastimar, Colman condujo un intrépido contraataque y tocó para Hauche, quien superó la débil resistencia de Mariano Bíttolo, desparramó por el suelo a Aguerre y empujó la pelota hacia el fondo de la red para coronar un verdadero golazo.

Con ese gol a los 4 minutos le alcanzó a Argentinos para llevarse el partido. Porque más allá de los hombres de ataque que acumuló Frank Kudelka, su equipo no generó nada ante un adversario que fue bien Bicho para aguantar sin pasar sobresaltos. La próxima fecha tendrá duelo de líderes en La Bombonera, donde Argentinos visitará a Boca con toda su ilusión a cuestas. Newell's, por su parte, recibirá al golpeado River en Rosario.

Goleó Central

Rosario Central ganó un partido de seis puntos en la lucha por mantener la categoría, al golear en su estadio de Arroyito a Aldosivi de Mar del Plata por 5 a 1.

Diego Zabala, Lucas Gamba, Facundo Almada, Sebastián Ribas y Ciro Rious, convirtieron para el local, mientras que Federico Andrada había puesto en ventaja a la visita.