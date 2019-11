El proyecto de Presupuesto 2020 podría ingresar hoy

Desde la presidencia del Concejo Deliberante señalaron a El Litoral que no descartan que hoy mismo se dé el ingreso del proyecto de Presupuesto 2020, que debe ser girado por el Departamento Ejecutivo municipal.

En el caso de que tome estado parlamentario, y que no incluya el pedido de toma de deuda, incluso podría ser aprobado en la sesión ordinaria de este jueves, última del año.

Si no es remitido, todavía queda la posibilidad de que el intendente Eduardo Tassano lo sume como parte del temario de sesiones extraordinarias.