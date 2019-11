Combustibles: estiman una suba de precios de entre 35 y 50 centavos para diciembre

Con la llegada del último mes del año se espera que entre en vigencia la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) establecido por el Gobierno de la Nación, por lo que las petroleras podrían trasladar parte del nuevo costo a los precios de las estaciones de servicio de todo el país. Si bien la actualización rondaría el 5% según estimaron especialistas a nivel nacional, el ajuste no sería aplicado en su totalidad y la suba que se presentaría en los surtidores de todo el país, incluido Corrientes, rondaría entre los 52 centavos para las naftas y 35 centavos por litro de diesel.

El ICL y el IDC se deben actualizar de manera trimestral según las variaciones del Indice de Precios al Consumidor (IPC), pero por tratarse de un año electoral el Gobierno de la Nación decidió posponer en diversas ocasiones la aplicación del ajuste impositivo y hoy la actualización lleva un retraso de aproximadamente un 20%, aunque no se aplicaría en su totalidad en lo que queda del 2019.

Tras varias postergaciones, el Gobierno de la Nación habilitó para el 1 de diciembre la aplicación de la actualización de los impuestos nacionales relativos a los hidrocarburos líquidos, por lo que medios especializados estimaron que en el caso de que las petroleras trasladen una parte del 5% permitido, el incremento de costos en los surtidores no sería tan significativo y podría llegar a ser de entre 35 y 52 centavos por litro; aunque oficialmente se desconoce el incremento que las firmas puedan trasladar a las estaciones de servicio teniendo en cuenta que las dos últimas subas que se dieron este mes fueron del 5% cada una y en Corrientes rondaron los $3 aproximadamente dependiendo de la empresa.

Asimismo, en el caso de aplicarse los aumentos calculados a nivel nacional para el 1 diciembre, en Corrientes los costos de las naftas más costosas del mercado se acercarán a los $63 por litro, mientras que el gasoil más refinado superaría la barrera de los $61 por unidad minorista.

Los surtidores de la ciudad llevan un aumento acumulado que superó el 33% en 2019.