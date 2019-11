Uruguay: Lacalle Pou empieza a definir gabinete y el Frente Amplio asimila la derrota

Con un oído puesto en los pasillos de la Corte Electoral, que deberá confirmar al ganador del balotaje presidencial el viernes, Luis Lacalle Pou retomó su rutina habitual ayer. Luego de un lunes distendido en el que le dio descanso a todo su equipo, el candidato del Partido Nacional ya comenzó a delinear los nombres de su gabinete, confiado en que faltan pocos días para que sea proclamado nuevo presidente de Uruguay. Para lograrlo, le hacen faltan tan sólo 2.615 votos de los poco más de 35.000 sufragios observados que hay.

Los nombres que manejaban los diarios de Uruguay para el potencial equipo de trabajo de Luis Lacalle Pou provenían de los distintos espacios de la coalición multicolor que lo apoyó de cara al balotaje. La idea rectora para determinar quién formará parte de ese gabinete es la de conformar un grupo con “mucha solidez y espalda política”, tal como informa el diario El País en base a fuentes cercanas al candidato.

Al repasar la lista que manejaría Lacalle Pou se observa la presencia abrumadora de miembros del Partido Nacional y el Colorado: Ernesto Talvi (el ex candidato presidencial del Partido Colorado sería el canciller, aunque aún no respondió al ofrecimiento) y Jorge Larrañaga (el senador del Partido Nacional iría al Ministerio del Interior) son los nombres de más alto perfil que serían parte del equipo.

El reparto del resto de los ministerios sería el siguiente: Desarrollo Social, Defensa, Industria, Transporte y Educación serían para el Partido Nacional, mientras que Ganadería y Turismo irían al Partido Colorado. Los ministerios de Vivienda y Salud irían para Cabildo Abierto, y aún no está decidido quién quedaría al frente del ministerio de Trabajo, pero sería alguien del Partido Nacional o Colorado.

Para el Ministerio de Economía y Finanzas suena el nombre de Azucena Arbeleche, también del Partido Nacional e integrante de la “mesa chica” de Lacalle Pou.