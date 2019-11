Tarjeteros insistirán para que el incremento de la hora de aparcamiento se aplique antes de fin de año

Tras la reunión que llevaron adelante los operadores del estacionamiento medido con funcionarios de la Comuna, donde entregaron un petitorio solicitando que el costo de la hora de estacionamiento comience a valer 50 pesos implicando un incremento de más del 100 por ciento ya que actualmente el costo es de 20 pesos, desde el sector de los trabajadores informaron a El Litoral que insistirán para que se modifique el costo antes de fin de año.

“Si bien la tarifa del estacionamiento medido de acuerdo a la ordenanza que regula nuestra actividad debe equivaler al precio del litro del combustible que hoy ronda los 60 pesos, nosotros vamos a insistir que por lo menos antes de fin de año se apruebe el incremento y que el fraccionamiento comience a valer 50 pesos, aunque primero pensamos en 30 pesos”, manifestaron desde el sector de los operadores del estacionamiento medido.

“Este nuevo costo no debe pasar por el Concejo Deliberante, es el Intendente el que debe firmar para que se aplique el aumento y ya que no hay ningún tipo de mejora para nosotros por lo menos que nos permita llegar a los 50 pesos por cada hora de estacionamiento, aunque de ese total nos quede sólo el 40 por ciento”, aseveraron.

En cuanto al petitorio presentado y la fecha de entrada de vigencia dijeron que “si bien en la nota no establecimos fecha pedimos que se aplique antes de fin de año. La situación esta difícil nos incrementaron la cantidad de horas que tenemos que vender y muchas veces no cobramos el plus que nos abonan que también está muy lejos de los tiempos que corren, porque no cumplimos la cantidad exigida”.

En cuanto a posibles medidas que puedan llegar a adoptar si no hay una solución rápida indicaron a El Litoral que “nosotros esto lo venimos pidiendo desde mitad de año y nos prometieron que después de las elecciones íbamos a avanzar en este sentido y ahora se pierden, pero si es necesario vamos a marchar hasta la Comuna”, aseguraron.

“Nosotros además en la misma presentación solicitamos que se abone un plus de fin de año o se nos entregue una canasta navideña, pero no obstante vamos a insistir con nuestro pedido”.

Cabe considerar que desde la Comuna informaron a El Litoral que el petitorio será elevado al Ejecutivo Municipal para su análisis y definición.