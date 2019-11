Aumento a judiciales sujeto a un último refuerzo de partidas

La respuesta al pedido de aumento salarial del 10% para los judiciales se resolvería la semana que viene. Así lo señalaron los representantes de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) después de reunirse ayer con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Luis Rey Vázquez.

Durante el encuentro se trató la posibilidad de esta recomposición para cerrar el 2019, y se conoció que hay predisposición de la Corte provincial, aunque la misma está supeditada al refuerzo de partidas que debe remitir el Poder Ejecutivo para hacer frente a los salarios de diciembre, el aguinaldo y, eventualmente, otorgar un incremento.

“Las definiciones se estarían dando al promediar la semana próxima, después de una reunión con el Gobernador. Quedamos en espera y no descartamos la movilización de no haber respuestas favorables”, aseguraron desde el sindicato.

“El presidente del STJ nos confirmó que están esperando un nuevo refuerzo de partidas para cerrar el ejercicio 2019”, confirmó a El Litoral el secretario general del Sitraj, Juan Carlos González.

Señaló además que por los tiempos que quedan para las liquidaciones, la definición tendría que darse el miércoles o jueves de la semana que viene. “Vamos a estar atentos a lo que se resuelva”, insistió.

El tema salarial fue el principal, pero no el único. Abordaron además la necesidad de contar con un servicio de emergencia y la actualización del seguro de vida. El presidente de la Corte provincial se comprometió a transmitir estas dos inquietudes al resto de los ministros y evaluar su viabilidad.

Los dirigentes sindicales realizaron otra importante gestión en la jornada de ayer. Se acercaron hasta las oficinas del Instituto de Previsión Social y le presentaron un petitorio para que se resuelva la situación de los jubilados que no cobraron el aumento; “de acuerdo a lo charlado, se solucionará con un retroactivo que se liquidará con los sueldos de noviembre”, señaló el vocero sindical.

Cabe señalar que después de la reunión con el ministro, la comisión directiva de Sitraj casi en pleno (estuvo la mayoría de los delegados del interior) realizó una asamblea informativa en el patio principal de los juzgados de Instrucción capitalinos (ex Hotel Buenos Aires), y luego llevó adelante una reunión provincial donde acordaron esperar la respuesta del STJ hasta la semana que viene, y caso contrario, resolver medidas.