Conflicto por despido de choferes de una empresa de colectivos de larga distancia

Un importante número de trabajadores de la empresa de colectivos Norte Bis recibió ayer el telegrama de despido. Aseguran que fue sin previo aviso y que ante esta situación resolvieron no permitir la salida de los colectivos del galpón de la firma y tampoco de la terminal de colectivos.

Según señalaron los afectados, entre los que hay choferes, electricistas y mecánicos, la empresa tiene cabecera en Santa Fe y desde ahí enviaron personal de Recursos Humanos que, acompañado de un escribano y un abogado, notificó la drástica decisión. Se conoció además que se les propuso arreglar con la empresa aceptando la oferta que les hacía o ir a juicio. El fundamento esgrimido por los representantes de la patronal fue que “no tienen más presupuesto para seguir manteniendo esta cabecera”. Lo que implicaba el cierre del galpón de Corrientes (Maipú al 3600) y que sólo funcionaría desde Resistencia.

Ante esta novedad, los choferes resolvieron manifestarse e impedir la salida de micros del galpón y de la terminal de colectivos. Repudiaron el trato recibido por parte de sus empleadores, más aún en esta fecha crítica para cualquier familia. Aseguran que los despidos fueron sin motivo y tampoco tienen precisiones respecto de la indemnización.

“Acá hay gente con 27 y 30 años de antigüedad y nos dejan afuera del sistema. Además de no darnos opciones, en mi telegrama de despido, por ejemplo, figura que me echan porque incumplí órdenes en mi trabajo y que me avisaron varias veces y no es cierto, ponen mentiras”, aseguró uno de los despedidos.