Por la apertura de más comedores, creció la necesidad de insumos

En el marco de la jornada nacional que se desarrolló ayer con la consigna “El hambre no puede esperar”, miembros de la organización social Barrios de Pie de Corrientes se movilizaron hasta Desarrollo Social y Casa de Gobierno para solicitar el efectivo cumplimiento de la emergencia alimentaria y aprovecharon el espacio para hacer pública la necesidad de insumos para los comedores.

Es que, en medio del crecimiento en la demanda asistencial de los comedores (tanto de los que trabajan a pulmón como los oficiales), desde el movimiento Barrios de Pie tuvieron que coordinar la apertura de nuevas cocinas solidarias y en consonancia aumentó la necesidad de insumos en general.

Al respecto, la coordinadora de los comedores de Barrios de Pie, Eva Romero, explicó a El Litoral diciendo: “En el marco de la jornada nacional, entregamos una nota en Casa de Gobierno, con todas las solicitudes del sector. Uno de los pedidos urgentes es el de ollas y anafes, porque muchas se han deteriorado por el intenso uso ya que los comedores se prestan entre sí debido a que este año se crearon nuevos merenderos. Pasamos de tener 24 a 28, distribuidos en diferentes barrios y, si bien recibimos una buena cantidad de alimentos secos y frescos, para cocinar nos faltan unas 10 ollas”.

De hecho, debido a una gran demanda de comensales, durante la semana algunas cocinas solidarias que trabajan a pulmón, solicitaron alimentos no perecederos. Así por ejemplo, desde el merendero Papa Francisco expresaron en redes sociales: “Necesitamos arroz, fideo, carne, y verduras. Para colaborar, se pueden comunicar al celular: 3794627902”.

En esta misma línea, con una mirada un tanto más general ya que Barrios de Pie coordina 28 comedores en la ciudad, Eva Romero comentó: “En el transcurso del año realizamos varias movilizaciones, porque no podemos quedarnos quietos ante las carencias. Con los comedores buscamos paliar las necesidades, no el hambre, porque las carencias son muy grandes. Pero, al menos durante el fin de semana queremos tener un espacio para que las familias puedan retirar la leche, galletitas, cereal y comida. Lamentablemente encontramos a niños cuyos padres están sin trabajo y sin asistencia. Las situaciones por las que atraviesan son muy dolorosas, y por ellos nos movilizamos”.

Asimismo, en lo que respecta a la “jornada nacional de lucha” que se replicó en diferentes puntos del país, Eva expresó que también realizaron solicitudes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. “Entregamos un petitorio que incluyó la solicitud del bono de fin de año, el aumento Asignaciones Universales por Hijo (AHU), para las jubilaciones y para los programas sociales. Hicimos entrega de la nota, pero sabemos que eso tiene que pasar por un proceso de evaluación nacional. Además, en Casa de Gobierno también pedimos la canasta navideña para nuestros compañeros, que más allá de coordinar actividades en los barrios, ellos también pasan necesidad”, detalló.

Las respectivas notas ya fueron entregadas y ahora se encuentran a la espera de una respuesta. Mientras tanto, en caso de que alguien desee colaborar con una olla o anafe se pueden comunicar al número: 379-4203385.