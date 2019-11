Con cuatro partidos se completará esta tarde la décima fecha de la Zona A

La décima fecha del torneo Federal A se completará esta tarde. En lo que hace a la Zona A, cuatro son los partidos programados por el Consejo Federal.

En Concepción del Uruguay, Gimnasia y Esgrima (5) recibirá a Belgrano (9), de San Francisco.

San Martín (5) buscará su segundo triunfo en el campeonato que le permita sumar para salir del fondo de la tabla. Su rival será Douglas Haig (14), que atraviesa una racha positiva en el certamen.

En Gualeguaychú, el local, Juventud Unida (7) tratará también de progresar en las posiciones ante For Ever (12), cuyo objetivo será no perder el tren del lote de arriba.

Finalmente en Villa Ramallo, Defensores de Belgrano (8) jugará ante Unión (12), de Sunchales, que comenzó con el pie derecho el certamen, pero luego cayó en un pozo del cual ahora parece que comenzó a salir.

La fecha se inició el miércoles, con el empate 0 a 0 entre Sportivo Las Parejas (14) y Defensores de Pronunciamiento (13).

En tanto que el viernes en Salta, Central Norte (13) le ganó 1 a 0 a Crucero del Norte (12). El único gol del partido fue convertido por Ronaldo Martínez a los 5 minutos del segundo tiempo.

Programación

16.00: Gimnasia (Concepción del Uruguay) - Sp. Belgrano (San Francisco) / José Sandoval.

17.00: San Martín (Formosa) - Douglas Haig (Pergamino) / Nelson Bejas.

17.00: Juventud Unida (Gualeguaychú) - Chaco For Ever (Resistencia) / Carlos Gariano.

18.00: Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) - Unión (Sunchales).

Libre: Atlético Güemes (Santiago del Estero).