Jornada de apertura para el Intermedio en la Primera A

De manera parcial se pondrá en marcha hoy el torneo Intermedio en la Primera A del fútbol de salón en la ciudad de Corrientes. Se jugarán siete cotejos dado que Victoria y Pingüinos disputarán desde hoy la División de Honor en Rosario.

Para el Intermedio, los equipos fueron divididos en dos grupos de acuerdo a las posiciones del Apertura. Los ocho primeros lucharán por llegar al Cuadrangular Final, mientras que los ocho de abajo intentarán evitar los dos descensos.

El Intermedio contará de siete fechas, en cada grupo jugarán todos contra todos a una rueda, y los puntos se acumularán a los logrados en el Apertura.

En la zona Campeonato quedaron Pingüinos, Bañado Norte, Nacional, Victoria, Olimpia, Marmolería, Complejo Oriana y Deportivo Cichero.

En tanto que en la Permencia quedaron: Deportivo Fénix, El Cosmos, Real Unión, Primos, Pinta Futsal, Panadería Romero, Comunicaciones y Cruz Diablo.

Mientras que las categorías de ascenso (Primera B y Primera C) hoy concretarán la segunda fecha del Intermedio.

El programa de encuentros para hoy es el siguiente:

Cancha de Hércules: 9.45 (1ra. C) Sporivo vs. Aplanadora, 11.00 (1ra. C) Olimpo vs. Imperio, 12.00 (1ra. C) El Santo vs. Milenium, 13.00 (1ra. B) 17 de Agosto vs. Boca Unidos, 14.00 (1ra. B) Gafa vs. Deportivo Dengue, 15.00 (1ra. B) San Benito vs. Don Ocho, 16.00 (1ra. B) Aberturas vs. Libertad, 17.00 (1ra. A) Cruz Diablo vs. El Cosmos, 18.30 (1ra. A) Deportivo Fénix vs. Comunicaciones y 21.00 (1ra. A) Marmolería vs. Complejo Oriana.

Cancha de Malvinas 1536 Viviendas: 9.45 (1ra. C) Acero Puro vs. Juan de Vera, 11.00 (1ra. C) Centauro vs. Lunes Culturales, 12.00 (1ra. C) Hebraica vs. Deportivo Armenia, 13.00 (1ra. C) El Decano vs. Barrio San Martín, 14.00 (1ra. B) Jaguares vs. Islas Malvinas, 15.00 (1ra. B) San Pantaleón vs. San Gerónimo, 16.00 (1ra. B) Juniors vs. San Jorge, 17.00 (1ra. A) Primos vs. Real Unión, 18.30 (1ra. A) Panadería Romero vs. Pinta Futsal, 20.00 (1ra. A) Nacional vs. Bañado Norte y 21.30 (1ra. A) Santa Teresita vs. Sporting Cristal.