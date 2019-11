Ante la incertidumbre y el cepo, el que tiene dinero lo vuelca en la “compra de ladrillo”

En el marco del próximo cambio de Gobierno nacional y la crisis económica, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, Iván Montanaro, dijo a El Litoral que aumentó la última semana el número de transacciones inmobiliarias ya que “es una forma de proteger el dinero”. Esto se da por endurecimiento del cepo al dólar, no se puede comprar en gran cantidad la moneda estadounidense y, la inestabilidad económica que lleva a que, el que tenga dinero en el banco, lo retire y “compre ladrillo”.

“Tenemos buenas expectativas en el área y esto se debe principalmente a la nueva resolución del Banco Central frente al dólar. Hay una expectativa importante en todo el país. La gente que compró antes dólares o que está retirando pesos de los ahorros que tiene, lo vuelca en la compra de ladrillo que es una forma de resguardo. Por eso hablamos de buenas expectativas para el sector inmobiliario”, comentó Montanaro a este diario.

Respecto de los cambios en la última semana de octubre, luego de las elecciones presidenciales, en algunas inmobiliarias de Corrientes, contó: “Nos han empezado a consultar sobre la venta de inmuebles y en algunos casos se han concretado las operaciones. Conversé con varios colegas que me han señalado este cambio significado en el sector. El que tiene sobre todo pesos está comprando ladrillos, esto siempre sucedió porque es lo más seguro, lo que te queda”.

“Cuando habló de operaciones inmobiliarias me refiero a todo tipo, como ser la compra de terrenos, departamentos, casas y de hasta locales comerciales”, agregó el representante del sector local.

Comercios

En relación a la compra de locales comerciales, sostuvo que si bien hoy el sector comercial tiene baja demanda, adquirir un local también es una inversión. “Está complicado por el tema de la inflación pero compran como un resguardo de su dinero y el que ya era dueño también trata de mantener con mucho esfuerzo por el mismo motivo”, indicó a El Litoral.

“En los últimos meses el comercio está retraído, los más cautelosos están esperando que se reactive el comercio, todos estamos a la expectativa de lo que pasará en el país. Hasta ahora lo que estamos viendo es que será una transición tranquila y equilibrada para que el dólar no escape y que la inflación no siga creciendo”, sostuvo a este medio gráfico.

Cabe destacar que esta semana, el Banco Central endureció aún más el cepo cambiario y decidió restringir distintas operaciones con tarjeta de crédito que implicaban consumo de divisas. Además, los turistas tendrán desde este mes un límite para extraer adelantos de efectivo con la tarjeta de crédito de USD 50 dólares.

Créditos

La crisis económica y el aumento de las cuotas en los créditos hipotecarios para la compra de inmuebles perjudicó a miles de personas de clase media que tenía intensiones de tener un hogar propio. El mismo sector inmobiliario indicó en varias notas anteriores que eran muy pocos los interesados que en los dos últimos años buscaban comprar mediante estos créditos.

“Hay que esperar a ver la política social que adopte el próximo gobierno. Pienso que antes de lanzar o mejorar los créditos, van a tratar de solucionar la crisis económica, más que nada la alta inflación que tiene el país en los últimos años. El gobierno tiene que bajar la inflación para poder resolver los créditos que son la única forma de que un inquilino pueda tener su casa propia”, dijo Montanaro a El Litoral.

Respecto de los créditos que más se movieron en años anteriores, Procrear y UVA, remarcó que “gracias al UVA 130 mil familias argentinas accedieron a su casa propia y eso tiene que volver. Cuando recién se lanzó el Procrear también hubo muchas operaciones que hasta el día de hoy lo vemos pero las condiciones (valores de las cuotas) ya no son las mismas”, agregó.

Cabe destacar que la inflación afectó directamente a los créditos UVA. Aquellas familias que pagaban una cuota mensual de $15 mil en abril de 2018, en solo un año pasaron a abonar $22.970. Algunos modificaron sus hábitos de consumo e incluso vendieron sus bienes para poder pagar los exorbitantes montos.