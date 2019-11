Banca de Sand: en el PJ busca un acuerdo que evite la confrontación

En el seno del Partido Justicialista se avanza en una mesa de diálogo para tratar de alcanzar un acuerdo entre Patricia Rindel y Rubén Bassi, que evite la confrontación interna. Ambos se disputan la banca que dejará vacante la senadora Nancy Sand, quien fue elegida diputada nacional.

El objetivo del acuerdo es evitar una nueva fractura en el peronismo que ha iniciado un intento de normalización a través del interventor Julio Sotelo.

El primero en dar señales de acercamiento fue Rubén Bassi, quien dijo en declaraciones radiales: “Creo que hay mucho ruido más que otra cosa porque esta no es una cuestión que la podamos resolver antes de que renuncie la senadora Nancy Sand”.

“Si me llaman, iré a cumplir con mi deber y si le toca a la doctora Patricia Rindel, no voy a acudir a la Justicia y la voy a apoyar”, agregó.

“No estoy en contra de la paridad de género y voy a acatar lo que desea el cuerpo sin ir a la Justicia”, insistió.

En el PJ comenzó a levantarse polvareda esta semana por la banca de Nancy Sand. La ex integrante de la Junta Electoral del PJ, la dirigente Patricia Rindel, alzó la voz y anunció que le correspondería ser senadora para cumplir con la ley de cupos.

Pero en el orden de sucesión primero aparece el nombre del ex viceintendente de Goya, Rubén Bassi, quien ya comenzó a probarse el traje de senador que supo usar hasta 2015.

Fue ese año en el que Nancy Sand fue elegida senadora al ocupar el segundo lugar en la boleta del hoy extinto Frente para la Victoria.

El tercer lugar lo ocupó Bassi y el cuarto, Patricia Rindel.

La cuestión deberá resolverse puertas adentro del peronismo o, afuera, en la Justicia.

El artículo 8 de la ley de cupo local fija: “Cuando una mujer incluida como candidata en una lista oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara o cesara en el cargo por cualquier circunstancia antes de la realización de los comicios, será reemplazada por la candidata mujer que le siga en la lista respectiva. Esta medida sólo se aplicará en el caso de reemplazo de mujeres”.