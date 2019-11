Municipales mantienen las asambleas por mejoras laborales

Empleados del área de Introducción de Bromatología municipal realizaron una asamblea de aproximadamente dos horas en sus lugares de trabajo, según informaron desde las bases a El Litoral. En tanto, en Tránsito, desde Aoem, indicaron a este diario que hubo una reunión informativa respecto del pago del plus de fin de año y la inscripción al sorteo de 100 viviendas para los afiliados.

Según informaron a El Litoral, un grupo de trabajadores realizó una asamblea que se extendió por dos horas en el área de Introducción de Bromatología. El reclamo consistió en el pago de las horas extras correspondientes a los días sábados, como a la entrega de uniformes. Finalmente, hubo un principio de acuerdo, ya que “se reunieron con ‘Cuqui’ (Hugo) Calvano (secretario de Coordinación de Gobierno) para llegar a una posible solución”, indicaron a este medio.

Por otra parte, desde la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem) señalaron a este diario que hubo una asamblea informativa en Tránsito para informar sobre lo acordado con el Ejecutivo en la última mesa paritaria permanente, como así, los detalles para participar del sorteo de 100 viviendas en el barrio Doctor Montaña (ver nota).

“Entendemos que no es fácil lidiar con la inflación, es lo que pudimos lograr. Esperemos que el año próximo, se pueda mejorar a nivel país. Corrientes no es una isla y está padeciendo la inflación”, dijo a El Litoral el secretario gremial de Aoem, Walter Gómez, quien aclaró que las conversaciones con el Ejecutivo se mantienen abiertas en el marco de las paritarias permanentes por mejoras laborales. No así, la discusión salarial se selló en agosto, por lo que en la última mesa se abordó la continuidad del plus, que pasará de 700 a 1.000 pesos; y se dará un bono extraordinario de fin de año de 1.500 pesos.

Indicó que puede “haber disgusto” por lo acordado, pero consideró que se ha logrado avanzar con un pago extra para paliar los efectos de la inflación. Vale señalar que un grupo de delegados manifestaron su descontento porque consideraron “insuficiente el acuerdo entre el Ejecutivo y la comisión directiva del gremio”. Por ello, días atrás presentaron notas respectivas ante las autoridades para realizar asambleas en los lugares de trabajo. Las áreas que reclaman son Tránsito, Transporte y Medio Ambiente del Municipio, según informaron a este diario.