Recepciones: dispusieron servicio adicional de tránsito

Considerando que desde anoche comenzaron las recepciones de los egresados de la secundaria, la Comuna dispuso servicios adicionales de tránsito a fin de garantizar la circulación vehicular y evitar siniestros.

Además, informaron que en los operativos que se montaron en los ingresos a los predios, en los que ya se llevaron adelante las cenas de los egresados, no se detectaron casos de alcoholemia positiva.

De acuerdo con los cronogramas de las dos firmas que están llevando adelante este tipo de eventos en la ciudad, la zona de la costanera sur y el ex Hipódromo, desde anoche incrementaron su carga vehicular ya que las recepciones secundarias implican la participación de toda la familia generando un mayor movimiento en materia de tránsito. Anoche se realizó la primera recepción a cargo de la firma Yapiré en su nuevo predio ubicado sobre avenida Centenario y dado la carga vehicular de la zona, desde la Comuna dispusieron un servicio adicional de tránsito para todos los días de festejo.

“Los inspectores ya comenzaron a trabajar cuando se iniciaron las cenas de los egresados a comienzo de mes y continuarán hasta que terminen todas las recepciones”, informó Juan Acinas, subsecretario de Tránsito de la Municipalidad.

“En la costanera sur también se viene trabajando muy bien. En los predios donde se realizan los festejos no hemos detectado casos de alcoholemia positiva”.

Por último, el funcionario municipal anticipo que “en Navidad y Año Nuevo se implementará este esquema de trabajo que se viene llevando adelante y que genera buenos resultados”.