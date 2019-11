Reinserción del yaguareté: presentaron la tercera etapa que incluye la liberación plena y reproducción silvestre

Presentaron el jueves la tercera etapa del proyecto de reintroducción del yaguareté en los Esteros del Iberá, que incluye la liberación plena de la especie y su reproducción y nacimiento en la vida silvestre, tras superarse las primeras que incluyeron la creación de un centro de cría a partir de animales provenientes de otros países, y la gestación de nuevos en este contexto de conservación.

Para ello se hizo un acto en el Museo de Ciencias Naturales, en la costanera de Corrientes, que estuvo encabezado por el secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman; el vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra; el gobernador Gustavo Valdés; el presidente del Comité Iberá y senador provincial Sergio Flinta, y la presidenta de The Conservation Land Trust, Sofía Hainonen, entre otras autoridades.

En la oportunidad, Hainonen explicó que la primera fase fue hacer un centro de cría: “Trajimos animales que provenían de zoológicos”. Y recordó que “en Sudamérica, cuando se movían animales, era para zoológicos y para circos. Es la primera vez que se mueven animales entre países para fundar una población, para hacer conservación de la naturaleza”, acotó luego, considerando que “esta innovación hace que Corrientes lidere la década en materia de restauración de ecosistemas”.

Además, indicó que la segunda fase fue el nacimiento de crías en este centro (con los cachorros Aramí y Mbareté) y la tercera fase es el nacimiento silvestre.

“Estamos festejando que están dadas las condiciones sociopolíticas, después de 15 años de trabajo, para que el yaguareté pueda vivir y no extinguirse nuevamente en un ecosistema que tiene más de un millón de hectáreas en buenas condiciones, y donde más de diez municipios anhelan hoy trabajar a partir del turismo”, concluyó la presidenta de CLT.

Por su parte, Valdés resaltó que “Corrientes está hoy en marcha porque logramos poner sobre el tapete la sustentabilidad”. Por otro lado subrayó “que el yaguareté vuelva a estar en libertad es otro desafío más y tiene que ser no sólo de una ONG o exclusivamente del Estado provincial, este tiene que ser el desafío de un millón cien mil correntinos”. Luego exhortó: “Sigamos dando muchos pasos más en la conservación, en el desarrollo, en el turismo, y que todos podamos convivir en una provincia definida por los guaraníes como la tierra sin mal, y que la producción de naturaleza sea una oportunidad para que quienes no tienen recursos puedan vivir dignamente”.