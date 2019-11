La Provincia liberó más de 30 millones de pesos para asistir a municipios

El Gobierno provincial otorgó más de 30,7 millones de pesos a municipios durante los meses de septiembre y octubre. Ello, en concepto de asistencia financiera o bien convenios con las Comunas.

La Provincia aprobó el Convenio de Cooperación suscripto con la Municipalidad de Garruchos. Por ello, realizó una modificación presupuestaria de gastos Nº 256/19 de la Jurisdicción 02 del Ministerio de Hacienda y Finanzas, por lo cual se libraron 6.688.151,21 pesos. Además, se aprobó una asistencia financiera no reintegrable de 4.957.000,00 de pesos a la Municipalidad de Santa Rosa para solventar obras de iluminación de la arteria principal de la Ruta Nacional N° 118, según se publicó en el Boletín Oficial.

El Gobierno otorgó una asistencia financiera no reintegrable por 4 millones de pesos al Municipio de Mburucuyá para las obras de construcción de cordón cuneta y pavimento de calles céntricas. Con igual mecanismo, se asignaron 4.368.000 pesos a la Municipalidad de Tres de Abril, que serán destinados a la obra de construcción del edificio para el funcionamiento del Registro Civil.

A través del Decreto Nº 2.728, la Provincia otorgó 10 millones de pesos a la Municipalidad de Corrientes. Este dinero será destinado a obras de mejoramiento del sistema vial, mediante la reconstrucción de calles de tierra con aporte de ripio, según se publicó en el Boletín Oficial.

Mediante el Decreto N° 2.575, el gobernador Gustavo Valdés otorgó una asistencia financiera de 300.000 pesos a la Municipalidad de Ituzaingó para atender desequilibrios financieros.

Por otra parte, el Gobierno provincial aprobó un aporte no reintegrable a la Municipalidad de Tatacuá por 80.000 pesos, destinados a solventar los gastos que demanden la organización y realización de los festejos por la fundación de dicha localidad. Por otra parte, el Gobernador otorgó similar mecanismo financiero al Municipio de Mariano I. Loza de 400.000 pesos.

Cabe recordar que entre mayo y junio, el Gobierno provincial autorizó anticipos de coparticipación a 20 comunas. Los adelantos son una herramienta que permite a los municipios obtener aportes de la Provincia que luego se descuentan de su distribución de coparticipación.

Uno de los adelantos fue solicitado por Alvear, para el cual habilitaron 650.000 pesos destinados a cubrir gastos por eventos meteorológicos y desequilibrios financieros, a través del Decreto N° 1.511 con fecha del 7 de junio. En mayo, a la misma Comuna se le habían otorgado 150.000 pesos en concepto de adelanto de coparticipación por la misma causa.

Por el mismo concepto y para atender apremios financieros, a Riachuelo se autorizaron 300.000 pesos. A Colonia Pando, en tanto, unos 350.000 pesos, también por desequilibrios en la caja. Igual monto, y por igual motivo, se remitió a Lomas de Vallejos, de acuerdo con la publicación del Boletín.