San Martín recibe a Instituto en el inicio de la serie de cuartos de final

San Martín de Corrientes e Instituto de Córdoba abrirán hoy una de las series de cuartos de final del Súper 20, correspondiente a la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El primer punto se disputará desde las 21.30 en el Fortín Rojinegro con el arbitraje de Oscar Brítez, Roberto Smith y Sebastián Moncloba.

La serie, al mejor de tres partidos, seguirá en Córdoba el jueves 6. En la misma ciudad al día siguiente se concretará un eventual tercer juego dado que Instituto, por haber terminado primero en su grupo clasificatorio, tiene ventaja deportiva.

El Rojinegro llega a esta instancia por haber logrado el segundo lugar en la zona A donde consiguió 5 triunfos y 3 derrotas, todas estas en el cierre de la fase.

“Esta es una gran oportunidad que nos ganamos con esfuerzo de todos y la vamos a aprovechar al máximo”, sentenció Diego Vadell, entrenador de San Martín.

“Hemos entrenado todo este tiempo de buena forma, lo necesitábamos para reafirmar ideas del juego que queremos desarrollar y tuvimos gran predisposición y colaboración de todos en el equipo”, agregó.

Para esta instancia, seguirá ausente el escolta Tomás Zanzottera que está en plena rehabilitación por un esguince que sufrió en su rodilla derecha.

Por su parte, Instituto ganó el grupo B con 6 triunfos y 2 derrotas, mientras que el pasado viernes 1 perdió frente a Flamengo por 83 a 75 en el Basketball Champions League Americas.

“Se luchó, pero contra estos equipos más allá de luchar tenés que jugar bien y no lo hicimos”, fue la autocrítica que lanzó Nicolás Romano, integrante del plantel cordobés.

“Ofensivamente no jugamos bien, no nos pasamos la pelota y estos equipos como Flamengo te lo hacen pagar, mientras que defensivamente, por momentos estuvimos bien y por momentos no tanto y ahora a pensar en lo que viene”, agregó.

El equipo que conduce Sebastián Ginóbili tiene como principales referentes a Gastón Whelam, Samuel Clancy, Davis Dwayne, Martín Cuello, Santiago Scala, Davis Raasean y Pablo Espinoza.

Por otra parte, también hoy se abrirá la serie entre Obras y San Lorenzo. Jugarán desde las 20.00 en cancha del Tachero.