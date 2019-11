Solicitan iluminación en inmediaciones al puerto local

Colectivos: los choferes no descartan retomar las asambleas si mañana no se cumple con los pagos correspondientes

Desde el sector de los trabajadores de las empresas del servicio de transporte público de pasajeros informaron a El Litoral que ante una nueva fecha de pago de haberes a cumplirse mañana no descartan realizar asambleas en horarios picos y por tiempo indeterminado en caso de que no se cumpla también con el pago del 20% del aguinaldo pendiente. Además, el 12 de noviembre deben percibir cinco mil pesos en concepto de pago a cuenta del 11% que se está negociando a nivel nacional en el marco de las paritarias 2019.

“Mañana tenemos que cobrar nuestro sueldo, más un 20% que quedó pendiente del aguinaldo”, informaron a El Litoral los trabajadores del servicio. “El 12 de noviembre también debemos percibir cinco mil pesos, como pago a cuenta del 11% de incremento de paritarias que se está negociando a nivel nacional, pero que todavía no se cerró”, agregaron.

En caso de no cumplirse con los pagos, desde el sector no descartaron comenzar con asambleas por tiempo indeterminado como sucedió en ocasiones anteriores.