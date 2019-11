Habitantes alertan sobre el estado del puente Sarandí

Quienes viven en el paraje Rincón Sarandí expresaron ayer su preocupación por el estado del puente a través del cual pueden acceder a la Ruta 126.

En este sentido, un docente expresó a TN Esquina el temor de que las abundantes lluvias registradas en las últimas horas, profundicen el hundimiento de la cabecera norte del viaducto.

Si bien luego de los daños que tiempo atrás provocó el paso de un vehículo de gran porte, se estableció que sólo estaba permitido el tránsito liviano, esta restricción no se estaría cumpliendo. En este punto, el docente alertó que cada vez que colocan un arco para limitar el paso, personas desconocidas lo retiran.

Seguidamente, indicó que si bien no es grave la situación, sería necesario realizar las tareas de reparación correspondientes. Pero alertó que el arroyo está muy crecido, por lo que ahora no sería viable poder ejecutar los trabajos.