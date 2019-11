Mujeres peronistas pidieron al interventor del partido una definición política sobre el reemplazo en la banca de Sand

La banca que dejará la peronista Nancy Sand, a partir del 10 de diciembre en el Senado de la Provincia, continúa generando debate en torno a la interpretación de las normativas. Ayer la referente justicialista Patricia Rindel, quien reclama el escaño, en principio previsto para Rubén Bassi por corrimiento de lista, informó que el colectivo de mujeres del partido se reunió el lunes con el delegado normalizador del PJ Correntino, Julio Sotelo, a los fines de lograr una definición política.

“Este es un reclamo generalizado, de la mujer a nivel país. No se trata de paridad, sino de interpretación de dos leyes, el ‘Corrimiento’ y la ‘Ley de Cupo’”, dijo Rindel ayer a radio Sudamericana. La dirigente, a su vez, informó que se reunieron con el delegado interventor. “Nos dijo que va a hablar con Rubén Bassi y va a buscar una solución”, expresó. Indicó, a su vez, que, de no lograr el objetivo, acudirá a una instancia judicial.

No obstante, hasta el momento, se sostiene que la decisión es política, ya que sería responsabilidad del Senado.

Por otra parte, Bassi explicó que recibió el planteo a través de “emisarios”. El dirigente, quien fue integrante de la Cámara alta en periodos anteriores, señaló: “Mandaron emisarios a negociar. Conmigo no hablaron, lo hicieron con un dirigente y amigo que tengo en el partido. Mandaron a negociar y la respuesta fue ‘lo que es justo no se negocia’”, manifestó el goyano.